Polemica palestre, “Nacci replica con il copia-incolla di un’app”

Terzo capitolo della polemica sulla esclusione dal pagamento Tari concessa dal Comune di Bitonto per le aree, esterne o interne, adibite ad attività ginnica o sportiva. Dopo le precisazioni dell’assessore al bilancio Nacci, ecco la controreplica di Onda Civica e Bitonto In Testa.

Che sia l’Ill.mo Assessore al ramo a sentenziare brevemente su di una materia e/o fattispecie specifica (esenzione TARI per le aree esterne o interne adibite ad attività ginnica o sportiva) laddove i nostri Giudici di Cassazione (della 5^ Sezione specializzata) non si sono distinti per uniformità di giudicati, non può che allietare gli esponenti di Onda Civica e di Bitonto In Testa e lasciar ben sperare per il futuro della nostra comunità…SIC!

Tuttavia l’excursus normativo dell’Ill.mo Assessore al ramo non ci convince del tutto.

Se la concessa esenzione fosse stata realmente prevista e/o tipizzata dal nostro Legislatore, perché mai trascriverla in maniera espressa nell’ultimo regolamento TARI? Eppure la legge cui l’Ill.mo assessore al ramo fa riferimento è del 2013…

Che nessun regolamento comunale potrà giammai normare “contra legem” è di dominio pubblico, e, dunque, per quale apodittica motivazione i Centri di Riabilitazione Motoria che hanno sede nella nostra comunità non sono anch’essi esenti/esclusi da TARI se l’esenzione/esclusione, a dir dell’assessore al ramo è prevista dallo stesso nostro Legislatore? .

Noi di Onda Civica e Bitonto In testa abbiamo posto l’accento sul regolamento TARI, è lì, non altrove, c’è scritto all’art. 31 che si finanziano le esenzioni ed esclusioni con l’aumento della TARI a carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Dica l’Assessore al ramo, alla locale comunità, è vero o meno che l’art. 31 del nostro regolamento TARI è intestato al finanziamento delle riduzioni, delle esenzioni e delle agevolazioni e che la lett. m) (letteralmente aree nelle quali si svolge la sola attività sportiva) è sottointestata al comma 5 dell’art. 26 intestato proprio alle riduzioni ed esenzioni?

E dica l’assessore al ramo, anche le ulteriori riduzioni di cui all’art. 26 del regolamento TARI pari al 30% disciplinate alla lett. g) “in caso di adozione di un cane munito di microchip da canili autorizzati e convenzionati con il Comune - riduzione del 30% -. Per averne diritto il possessore del cane ogni anno deve presentare un certificato rilasciato da un veterinario dell’ASL che ne certifichi l’esistenza in vita. La riduzione sarà concessa proporzionalmente al periodo di possesso in riferimento all’anno di competenza ;” e dalla lett. h) “i pubblici esercizi destinati ad attività di bar, rivendita, tabacchi e lotterie, pub che optano per la non presenza di apparecchiature con vincite in premi e/o in danaro - riduzione del 30 % - , sono previste dalla Legge nazionale e non sono frutto di una scelta amministrativa?

A tenore del ridetto articolo 31 del nostro regolamento TARI, anche le due ultime ulteriori riduzioni TARI si finanziano con l’aumento della TARI A CARICO DEGLI ALTRI CONTRIBUENTI!

Lo ripetiamo, noi di ONDA CIVICA E DI BITONTO IN TESTA siamo pro-palestre, pro-animalisti, contro la ludopatia, tuttavia, un conto è rendere l’esenzione, la riduzione e finanziare il minor gettito spalmandone il costo del servizio sugli altri contribuenti TARI - che di per loro già scontano un’elevatissima tassazione rispetto ai servizi resi -, altro conto è finanziare le esenzioni/riduzioni dalla sola contabilità generale estirpando gli sprechi della spesa pubblica c.d. “spending review”.