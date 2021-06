Minori e social, Ruggiero (M5S): “Rafforziamo la protezione dei più piccoli”

“Con il tavolo tecnico su minori e social, presieduto dalla collega Anna Macina, sottosegretaria alla Giustizia, rimaniamo al passo con le sfide dell’evoluzione tecnologica, con l’obiettivo di garantire la massima tutela ai più piccoli, troppo spesso lasciati in balìa delle insidie del web e dei social network”. Così la deputata bitontina M5S Francesca Anna Ruggiero, componente della Commissione Infanzia e adolescenza.

“L’istituzione del tavolo tecnico sulla tutela dei diritti dei minori nel contesto dei social network, dei servizi e dei prodotti digitali in rete – continua – ha l’obiettivo di studiare i fenomeni legati all’uso di questi strumenti da parte di piccoli e adolescenti e produrre un’eventuale proposta di carattere normativo. Si tratta di un segnale importante e di grande attenzione verso una fascia della popolazione esposta verso i pericoli della rete. Il gruppo di lavoro sarà un’occasione di confronto fra aziende, gestori, istituzioni, famiglie e giovani. Il tavolo sarà composto da tre Authority: privacy, infanzia e adolescenza, comunicazioni”.

“Da parte mia, in quanto componente della Commissione Infanzia e adolescenza, offrirò ogni contributo utile per l’approfondimento del tema e l’elaborazione di proposte. Il mondo è in continuo cambiamento. La tecnologia, oltre ad offrire grandi opportunità, presenta anche alcuni rischi. Non dobbiamo farci trovare impreparati. Dobbiamo farlo per proteggere i nostri ragazzi e i nostri piccoli”, conclude Ruggiero.