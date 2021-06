Consiglio comunale convocato d'urgenza domani

Convocazione in via d’urgenza, domani mercoledì 30 giugno, per il consiglio comunale. Il presidente della massima assise cittadina Vito Antonio Labianca ha convocato i componenti dell’emiciclo alle 12.

Solo due i punti all’ordine del giorno, di natura economica: presa d’atto della determina Ager n.200 del 21/06/2021 e dell’allegata relazione relativa alla procedura di validazione del piano economico-finanziario 2021 del comune, secondo il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021; tariffe anno 2021 della Tari.