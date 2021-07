Niente di fatto in consiglio comunale, rinviati i due punti all'ordine del giorno

Hanno partecipato solo 17 consiglieri alla seduta del consiglio comunale convocata d'urgenza per ieri mattina.

Ragione della convocazione in extremis, l’impellenza di convalidare il piano economico finanziario dell'Ager (Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti) e le tariffe Tari 2021 entro il 30 giugno, come ha spiegato l'assessore al bilancio Domenico Nacci a inizio seduta. Tariffe che verranno ricalcolate in seguito al Consiglio dei Ministri che si sarebbe dovuto tenere proprio ieri nel pomeriggio e che avrebbe sbloccato altri incentivi a favore dei Comuni italiani e quindi di conseguenza delle tasche dei cittadini.

Per questo motivo Nacci ha chiesto di sospendere la seduta e di attendere l'esito della deliberazione nazionale, in modo da poter approvare un provvedimento più completo, oppure di riaggiornare la seduta comunale al 31 luglio (termine ultimo per l'approvazione) in modo da poter meglio definire agevolazioni e riduzioni a vantaggio dei contribuenti.

Tutti i consiglieri hanno votato a favore della ripresa della seduta alle 19.

Il consiglio comunale è ripreso alle 19.45, subito dopo la conclusione del Consiglio dei Ministri che, mediante decreto, ha deciso lo slittamento al 31 luglio l’approvazione delle tariffe Tari. Pertanto l'assessore Nacci ha chiesto di ritirare e ripresentare successivamente i due punti all'ordine del giorno.