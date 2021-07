Spazio Aperto, si chiude stasera la rassegna del Pd Bitonto

Oggi alle 19, alla Pescara in corso Vittorio Emanuele, si terrà il quinto e ultimo appuntamento della rassegna d’incontri Spazio Aperto con cui il circolo del Partito Democratico di Bitonto, per tutto il mese di giugno, ha voluto inaugurare una stagione di dibattiti e confronti per rendere migliore la nostra città.

All'incontro parteciperà Ciro D'Alessio, segretario Fiom-Cgil Bari, per discutere di lavoro e diritti, anche in seguito alla crisi economica scatenata dalla pandemia da Covid-19.