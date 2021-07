Secondo casello autostradale a Bitonto, la Lega: "Pochi fatti, molti proclami"

Il sindaco Abbaticchio ha nunciato a mezzo facebook la “realizzazione del secondo casello autostradale della Città di Bitonto, a servizio dell’asse produttivo ed industriale della sp 231, della zona ASI e dello sbocco al Porto di Bari”.

In merito a questo annuncio, interviene la Lega Bitonto con una nota, che pubblichiamo.

«Apprendiamo con estrema soddisfazione la notizia riguardante l’apertura di un secondo casello autostradale tra Bitonto e Bari. Se quanto annunciato troverà realizzazione, vi sarà un vero e proprio miglioramento per la logistica nel trasporto commerciale e per lo scambio merci che impatta il comparto produttivo del Nord barese. Ci appare comico, se non imbarazzante, che a gongolare sia addirittura il Sindaco di Bitonto (vicesindaco dell’area metropolitana), un maestro nel fare proclami di opere pubbliche che poi rimangono abortite, o peggio non trovano la loro realizzazione finale. A rendere ridicolo il proclama, questa volta, è proprio un’opera pubblica iniziata e rimasta incompiuta e i cui lavori sono bloccati: il sovrappasso della Poligonale cittadina sulla S.P. 231. Un problema irrisolto. Ancora una volta, annunci strumentali che servono solo per promozione politica e per accrescere l’immagine di sé. Ormai i bitontini hanno chiaramente compreso che per nove lunghi anni sono stati amministrati da un sindaco molto presente sui social e poco incisivo nelle soluzioni ai reali problemi che tormentano la Città».