Tari 2021, perché Bitonto non fa come Terlizzi?

Pubblichiamo il comunicato congiunto a firma di Onda Civica, Bitonto In Testa e Bitonto Solidale, che contestano le scelte dell’Amministrazione Abbaticchio in materia di agevolazioni sulla tassa rifiuti e di gestione del servizio di igiene urbana.

«A Bitonto la Tari per il 2020 fu ridotta di appena il 25% per le attività chiuse dai Dpcm, nonostante una petizione popolare firmata da oltre 750 cittadini residenti avanzasse richieste di agevolazioni ben più congrue e significative.

Nell’occasione del procedimento petitorio e partecipato, il sindaco perse l’ultima opportunità di poter ricollegare Palazzo Gentile a ciò che resta del tessuto produttivo, artigianale, commerciale della nostra città, gravemente provato dall’emergenza pandemica.

Furono ammassate, scriteriatamente, in un unico calderone tutte le attività forzosamente rese inattive per contrastare la pandemia.

Si proposero, non a caso, tre differenti abbattimenti della Tari 2020: rispettivamente del 25%, del 40% e del 50% a seconda della tipologia delle macro attività, atteso che per ragioni collegate alle attività e ai periodi di lavorazione diverse erano, e sono, le incidenze oggettive di inutilizzazione del servizio di raccolta e smaltimento, oltre che di conferimento.

Ma evidentemente Bitonto non è un Comune d’Italia, posto che ad appena 15 minuti d’auto, il comune di Terlizzi, servito anch’esso dalla Sanb, autonomamente, senza sollecitazioni alcune, ha concesso per il 2021 la riduzione del 40% della Tari a “negozi di abbigliamento, calzature, cartolerie, librerie, negozi di tendaggio, studi professionali, attività artigianali, carrozzerie, autofficine, elettrauti, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie, bar, pasticcerie, negozi di fiori e piante, parrucchieri, barbieri ed estetisti, attività industriali, attività artigianali, falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti...

E le delegazioni di Confcommercio e Confartigianato di Bitonto dove sono?

E l’assessore al ramo che fa?

E la maggioranza consiliare è favorevole o meno alla riduzione della Tari del 40% in favore delle indicate attività?

Noi di Onda Civica, Bitonto In Testa e Bitonto Solidale, nelle persone dei referenti Nicola Vacca, Michele Giammarelli e Francesco Desantis, riteniamo, ad esempio, che scellerata sia stata l’omessa scelta politica di rinegoziazione “in melius” (riduzione del prezzo per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana) del contratto già in essere con la Asv, posto che quest’ultima realizzava proprio su tali servizi un utile di circa 1,5 milioni di euro.

Come mai, ora che la subentrata Sanb non ha da remunerare capitali privati, ci si ostina a mantenere quei costi del servizio pur sapendo che per mera continuità a quei costi la Sanb genererà utili?

Il gestore odierno deputato alla predisposizione del Pef 2021 (Sanb spa) avrà fatto emergere all’arera che, a quei costi come indicati nei Pef precedenti, la stessa Asv realizzava l’indicato utile d’esercizio?

Noi di Onda Civica, Bitonto In Testa e Bitonto Solidale non vogliamo pensare che Terlizzi abbia concesso la riduzione del 40% solo perché il sindaco pro tempore sia di centrodestra.

Invero, la stessa delibera è stata approvata in innumerevoli Comuni a maggioranza di sinistra, ma a Bitonto la maggioranza consiliare è solo “favorevole” ai voleri del Viceré.

Tornatevene a casa!».