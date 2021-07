Droghe, Ruggiero (M5S): “Puglia al primo posto per segnalati possesso stupefacenti”

“La Puglia risulta essere la prima regione in Italia per tasso ogni 100mila residenti (tra i 15 e i 74 anni) di soggetti segnalati per possesso di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale”. A lanciare l’allarme è la deputata bitontina M5S Francesca Anna Ruggiero, componente della Commissione Affari sociali, commentando la relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia, recentemente pubblicata e relativa al 2020.

“In particolare – osserva – il numero dei segnalati nella regione ammonta a 3.421, di cui 3.289 maschi e 132 femmine, per un tasso ogni 100mila residenti pari a 114,2. Dalla relazione emerge anche che la Puglia rientra nella fascia di regioni con il più alto numero di denunciati per reati penali correlati alla marijuana e alle piante di cannabis in termini assoluti (716) e per tasso ogni 100mila residenti (23,9), così come anche per procedimenti penali pendenti per reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.260 persone, 566 procedimenti e tasso ogni 10mila residenti pari a 13,4)”.

L’istantanea scattata dalla relazione – aggiunge Ruggiero – mostra anche come la Puglia faccia parte della fascia delle regioni con il maggior numero di operazioni e dei quantitativi di eroina sequestrati, con 132 operazioni, circa 42 chilogrammi sequestrati, per un tasso ogni 100mila residenti pari a 1,4. Lo stesso vale per la marijuana, con 541 operazioni, circa 3.200 chilogrammi sequestrati e un tasso ogni 100mila residenti pari a 109,2. Invece svetta per quanto riguarda il sequestro di piante di cannabis, con un tasso ogni 100mila residenti pari a 3.446,5, il più alto in Italia.

“Questo quadro – sottolinea la deputata bitontina – può aiutarci ad intervenire chirurgicamente per contrastare il traffico delle sostanze stupefacenti, rafforzando al contempo la prevenzione e individuando le migliori pratiche per affrontare i problemi più importanti. È doveroso ringraziare la Ministra per le politiche giovanili, Fabiana Dadone, che per la prima volta dopo dieci anni ha pubblicato la relazione entro i termini previsti”.

“Ora – conclude Ruggiero – l’obiettivo è lavorare per lo svolgimento della Conferenza nazionale sulle droghe, che non si tiene dal lontano 2009, per confrontarsi e mettere a punto tutele nei confronti dei soggetti più fragili, soprattutto alla luce di quanto avvenuto con la pandemia”.