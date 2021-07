Consiglio comunale, approvato il rendiconto di gestione 2020

Si è tenuta ieri la seduta di consiglio comunale. Quattro i punti previsti all'ordine del giorno.

Subito ha preso la parola il consigliere Francesco Scauro (Bitonto Riformista) per segnalare la situazione invivibile nel presidio territoriale di assistenza (l’ex ospedale) a causa delle temperature molto alte di queste settimane: «Persistono ancora criticità legate alla refrigerazione della sala operatoria, è arrivato il momento che questa comunità politica si interessi in maniera seria e continuativa perché questo presidio possa realizzare quello che si era preventivato in passato. Bitonto non merita questo».

Il sindaco Michele Abbaticchio, chiamato in causa dal consigliere d'opposizione, ha riferito l'esito di un incontro avvenuto con il direttore generale dell’Asl Bari Sanguedolce per trovare una collocazione alternativa per la neuropsichiatria infantile, e si è impegnato a fare da intermediario tra Azienda sanitaria locale ed operatori del presidio locale, alla luce di una relazione scritta in merito agli adempimenti della Regione nei confronti della struttura locale, che i vertici aziendali dovranno presentare per conoscere la posizione ufficiale della Asl.

A seguire, la discussione si è spostata sul primo punto all'ordine del giorno: controllo degli equilibri finanziari relativi al rendiconto 2020. L'assessore al bilancio Domenico Nacci ha spiegato che la delibera da approvare non è altro che la sintesi di quattro prese d'atto già approvate dal Consiglio comunale, con tutti indicatori positivi e nel rispetto della normativa vigente. Il punto è stato approvato a maggioranza.

Successivamente è stato sottoposto all'approvazione dell’assemblea consiliare lo schema di rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2020. Anche in questo caso l'assessore al ramo Nacci ha relazionato sul punto, affermando che il provvedimento ha rispettato tutti gli indici e il trend è in miglioramento, grazie all'attività accertativa avviata negli anni precedenti.

La prima ad intervenire sul punto è stata la consigliera Carmela Rossiello (Forza Italia) che ha chiesto delucidazioni in merito ai mancati riscontri da parte delle società partecipate dopo l'invio di note ufficiali da parte del Comune, ad eccezione dell'Autorità Idrica Pugliese, del Teatro Pubblico Pugliese e della Società Ambientale Nord Barese (Sanb). Sempre in riferimento alle partecipate, la consigliera di destra ha sottolineato la stessa richiesta, da parte dell'organo contabile, nei confronti del Comune, di risolvere la questione della messa in mora dell'Azienda Servizi Vari (Asv) circa un presunto credito di 1 milione e 700mia euro. «Non è tutto rose e fiori come ha raccontato l'assessore Nacci», ha sentenziato.

Al termine della discussione il provvedimento è stato approvato con i voti favorevoli della maggioranza. Contrari i tre consiglieri d'opposizione.

L’assise avrebbe dovuto discutere il terzo punto all’ordine del giorno, ossia le modifiche al regolamento per l’alienazione e l’acquisto degli immobili comunali, ma il sindaco Abbaticchio ha comunicato il ritiro del provvedimento in attesa di ulteriori modifiche.

Si è passati quindi al quarto punto: nomina di un consigliere alla carica di componente della prima commissione consiliare in sostituzione di Pasquale Castellano. Le dimissioni sono state spiegate dallo stesso consigliere comunale per motivi personali ma «anche perché il ruolo di consigliere comunale deve essere oggetto di maggiore rispetto a livello istituzionale». A questa dichiarazione ha replicato Rossiello (Fi), contestando che la prima commissione non stesse adempiendo al suo lavoro. Il voto è stato riservato ai soli consiglieri di maggioranza: eletto componente all’unanimità (18 votanti) Giuseppe Maiorano.

Uno degli ordini del giorno aggiuntivi prevedeva infine il permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di una struttura commerciale in via Lazzati, proposto dalla MD spa. Per Abbaticchio si tratterebbe di una «opportunità per gli imprenditori di investire nella nostra zona artigianale, un’area già soggetta a variante urbanistica e che ha raccolto tutti i pareri favorevoli». Il provvedimento è approvato con 18 voti a favore, ossia tutti i presenti.