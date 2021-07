Attacchi ai sostenitori leghisti: "Violenza verbale inammissibile"

Di seguito il comunicato stampa a firma della Lega Bitonto.

"Nelle ultime ore i nostri militanti, i dirigenti e i simpatizzanti sono stati esposti al pubblico ludibrio, agli scherni e alle offese mediatiche da parte di utenti facebook palesemente in disaccordo con la nostra visione progettuale. L’interpretazione manicheistica del mondo non fa altro che stimolare certi individui alla deprecazione dell’altrui opinione, più che alla dialettica a cui i politici del passato ci avevano abituati.

Parole al veleno, turpiloqui, offese gratuite che rasentano l’ingiuria. La sezione cittadina di Lega Salvini Premier è indignata per la lapidazione verbale a cui il segretario cittadino prima e lo stesso segretario federale sono stati sottoposti. Siamo spronati ad andare avanti e a perseguire le nostre idee di giustizia, equità e buon senso.

Il sistema elitario del pensiero bitontino va abbattuto, senza se e senza ma, affinché diverbi futuri non si tramutino in gogne mediatiche inflitte gratuitamente. Ci proponiamo di combattere con il buon senso ogni intolleranza e di sostituirla con un messaggio di speranza per Bitonto e la sua comunità. Non ci meraviglia il silenzio di taluni personaggi che dovrebbero rappresentare le Istituzioni, e che invece spargono i semi dell’odio in attesa che attecchiscano nella popolazione. Auspichiamo inoltre che la morale dei bitontini intolleranti torni a parlare e li faccia ravvedere. Non ammettiamo che i nostri sostenitori siano vittime di violenza verbale, di accanimenti astiosi e di intolleranza teleguidata a scopo politico. Atteggiamento, quest’ultimo, che trascende ogni principio democratico".