Sostegni ai fotografi, ok del Governo a ordine del giorno Ruggiero (M5S)

“Il Governo ha espresso parere favorevole su un mio ordine del giorno con cui s’impegna a sostenere le attività commerciali dei fotografi, che rientrano fra i settori duramente colpiti dalla pandemia”. Così la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero, membro della Commissione Affari sociali e facilitatrice regionale del MoVimento 5 Stelle in Puglia. “Come accaduto per altri negozi – continua – le attività in questione, pur non avendo chiuso, hanno comunque subito un crollo del fatturato a causa delle restrizioni disposte per limitare la mobilità delle persone. Allo stesso tempo, queste attività hanno dovuto continuare a sostenere spese e costi fissi legati ai servizi da loro erogati. L’ordine del giorno accolto oggi va incontro alle richieste avanzate dal settore, rimarcate in alcune interlocuzioni che ho intrattenuto direttamente con il Fondo Internazionale per la Fotografia (FIOF), l’associazione di categoria di riferimento per i fotografi professionisti”.

Con questa misura s’impegna il Governo a valutare l’adozione di iniziative con cui destinare un contributo a fondo perduto a favore dei negozi di apparecchiature fotografiche per ammortizzare i costi che hanno continuato ad affrontare durante la pandemia, in un contesto di calo dei guadagni.