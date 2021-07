La Lega al fianco delle titolari del bar incendiato in piazza Marena

Si è tenuta ieri pomeriggio una manifestazione a sostegno di Manuela Sasso e Annamaria Todaro, le due giovani titolari del bar incendiato in piazza Aurelio Marena nel 2019. Un’occasione per riportare alla luce la loro storia, dimenticata dalle istituzioni, e per farsi portavoce di tutti coloro che patiscono ogni giorno in silenzio i soprusi della criminalità.

Alla manifestazione, organizzata dalla sezione della Lega di Bitonto, Palombaio e Mariotto (che ha voluto donare un piccolo contributo per dare speranza e supporto morale alle due ragazze), ha partecipato l’onorevole Anna Rita Tateo, che ha espresso vicinanza alle due imprenditrici, incoraggiandole a continuare ad avere fiducia nelle istituzioni, nonostante tutto. Presente anche Davide Bellomo, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, che venuto a conoscenza della vicenda grazie alla sezione cittadina del partito di Salvini, ha lamentato il mancato supporto del Comune alle proprietarie del bar in piazza Marena, annunciato e mai concretizzato, denunciando la mancanza di sicurezza in città e nelle campagne bitontine.

La Lega di Bitonto, Palombaio e Mariotto ha ribadito di essere “contro la criminalità e la violenza”, e pronta a contrastarle “con una risposta concreta della politica e delle istituzioni per difendere gli interessi dei cittadini, migliorando la loro sicurezza”.