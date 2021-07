Ruggiero (M5S): “Alla Puglia 47 milioni per bus e 84 milioni per ferrovie”

Dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, destinati alla Puglia 47,4 milioni di euro per il rinnovo della flotta bus e circa 84 milioni di euro per il potenziamento delle linee ferroviarie regionali.

A darne notizia è la deputata Francesca Anna Ruggiero, facilitatrice regionale M5S in Puglia. “Questi fondi – spiega – che hanno avuto già il via libera in Conferenza Stato-Regioni, relativamente ai bus devono essere spesi nel periodo 2021-2026 per l’acquisto di mezzi di ultima generazione a basso impatto ambientale, come veicoli ad alimentazione elettrica, a metano o a idrogeno. Per quanto riguarda le ferrovie, invece, mi preme sottolineare come abbiamo destinato al Sud un valore pari almeno all’80% del totale delle risorse stanziate per questo scopo. I fondi destinati alla Puglia sono una quota dei 600 milioni di euro stanziati per bus e di 1,5 miliardi per il potenziamento delle ferrovie”.

“L’obiettivo – conclude la deputata bitontina – è sostenere il trasporto pubblico locale, con un occhio di riguardo per le aree del Paese maggiormente in difficoltà, incentivando l’uso di mezzi più sostenibili ecologicamente. Riduciamo i divari fra i diversi territori e compiamo un altro passo nella transizione ecologica”.