Next Genetion Tax, raccolta firme di Sinistra Italiana

È possibile investire in tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica e universitaria e diritto all’abitazione, e nello stesso tempo ridurre le tasse al ceto medio e ai tanti che sono in difficoltà, a vantaggio delle giovani generazioni?

“Sì, è possibile firmando la proposta di legge di iniziativa popolare con la quale verranno abolite tutte le imposte patrimoniali esistenti per sostituirle con un prelievo unico sulle grandi ricchezze. Se possiedi miliardi di euro puoi rinunciare a qualche milione! Se vivi con mille euro al mese hai diritto a tutto il sostegno possibile!”: questa la posizione di Sinistra Italiana, che scende in piazza anche a Bitonto per la raccolta firme a sostegno della proposta d’iniziativa popolare Next Genetion Tax.

Per quattro pomeriggi (domani, sabato 31 luglio, giovedì 5 agosto e sabato 7 agosto), dalle 17.30 alle 19.30 i militanti del circolo SI di Bitonto saranno in piazza San Pio per raccogliere firme.

“Visto che il Parlamento non vuole dibatterne, firmiamo la proposta di legge per obbligarlo a discuterne”: questo l’appello ai cittadini.