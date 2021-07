Fascicolo sanitario elettronico, approvato odg Ruggiero per tutela dati

Approvato ieri alla Camera dei Deputati un ordine del giorno a firma della deputata bitontina M5S Francesca Anna Ruggiero, con cui il Governo s’impegna a garantire la massima tutela dei dati contenuti nel Fascicolo sanitario elettronico (FSE).

Ruggiero, componente della Commissione Affari sociali e facilitatrice regionale del Movimento 5 Stelle in Puglia, spiega che “a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Rilancio per il potenziamento del Fascicolo sanitario Elettronico, da più parti erano stati sollevati dubbi sulla sicurezza dei dati riservati dei pazienti".

Nel dettaglio, il decreto aveva previsto che il FSE fosse alimentato anche con i dati inerenti gli eventi clinici, presenti e trascorsi, forniti dagli esercenti una professione sanitaria al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale. “Da qui – sottolinea – la necessità di garantire la massima sicurezza informatica, punto su cui svolsi mesi fa un’interpellanza urgente al Ministro della Salute”.

“Con l’approvazione del mio ordine del giorno – sottolinea la deputata bitontina – continuiamo a mantenere alta l’attenzione su un tema delicato, in cui il diritto alla tutela dei dati personali, sanitari in questo caso, dev’essere garantito tramite un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici. Il futuro è sempre più digitale. Proprio per questo, dobbiamo accompagnare la digitalizzazione della sanità con sistemi di sicurezza sempre più all’avanguardia”.