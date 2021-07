Oggi consiglio comunale convocato d'urgenza

Il presidente del consiglio comunale Vito Antonio Labianca ha convocato d’urgenza per oggi la massima assise cittadina, alle 8.30.

Ben 17 i punti all’ordine del giorno, la maggior parte di ordine economico finanziario: due variazioni d’urgenza al bilancio di previsione 2021/2023; due prese d’atto dei report sintetici sulla verifica degli equilibri finanziari relativi a primo e secondo trimestre 2021; presa d’atto della determina Ager numero 200 del 21 giugno scorso e dell’allegata relazione relativa alla procedura di validazione del piano economico finanziario 2021 del Comune di Bitonto, secondo il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021; tariffe 2021 Tari; approvazione dell’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per gli esercizi 2021-2023; approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica e approvazione della variante al Piano regolatore generale per la realizzazione del sottopasso veicolare e pedonale in corrispondenza del passaggio a livello su via Santo Spirito delle Ferrovie Nord Barese.

Questi gli altri punti che verranno trattati: modifica dell’articolo 55 del Regolamento comunale di Polizia mortuaria; modifiche al Regolamento per l’alienazione e l’acquisto di immobili del Comune; atto d’indirizzo del documento preliminare alla programmazione scolastica comunale; audizione dell’assessore Nacci riguardo la piscina comunale; audizione di Marina Salierno riguardo possibili variazioni di bilancio; audizione dell’assessore De Palma riguardo alcuni contributi economici erogati; tre debiti fuori bilancio.