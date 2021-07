Reddito cittadinanza, a Bitonto 3mila percettori. Ma solo 4 progetti per impiegarli

Onda Civica, Bitonto Solidale e Bitonto in Testa, in una nota congiunta, amentano l’inesistenza di una programmazione seria per far fronte al periodo post pandemico: gli uffici pubblici sono entrati inevitabilmente in tilt per la notoria e cronica carenza di personale.

Le tre civiche chiamano in causa il sindaco Abbaticchio, che "non è riuscito a programmare e prospettare alcuna soluzione all’enorme, quanto prevedibilissima, mole di richieste di servizi on demand presso gli Uffici pubblici comunali. Tali richieste di servizi solo momentaneamente erano rimaste sospese per via dell’emergenza pandemica, per poi concentrarsi tutte alla riapertura degli uffici pubblici all’utenza. Se da un lato la notoria carenza di personale poteva mitigare le doglianze delle scriventi civiche, dall’altro si censura l’inutilizzo – quantomeno a mero supporto dei dipendenti degli uffici pubblici – della parte più qualificata degli oltre 3mila percettori del reddito di cittadinanza. Otto mesi circa per separarsi consensualmente, 3 mesi per rinnovare il proprio documento di identità".

La proposta

Onda Civica, Bitonto Solidale e Bitonto in Testa propongono "la costituzione di una banca dati comunale completa di titoli di studi conseguiti, dei curricula, delle esperienze lavorative pregresse di pertinenza dei locali percettori del reddito di cittadinanza, onde poter solo supportare anche i dipendenti della locale pubblica amministrazione in progetti di utilità pubblica. Così come si lamentano bandi di gara milionari (si pensi a quello afferente la manutenzione ordinaria del verde pubblico) senza la preventiva realizzazione “in subiecta materia” di progetti comunali che vedessero l’impiego a supporto dei percettori del reddito di cittadinanza".

"Una parte del bando di gara per la manutenzione del verde pubblico – sostengono le tre civiche – poteva essere precedentemente stralciata, prima della pubblicazione del bando di gara, onde veder coinvolti progetti di pubblica utilità che impiegassero le enormi risorse – a costo zero – di cui agli oltre tremila percettori del reddito di cittadinanza? Quante sono ad oggi le iniziative per attività di supporto al bene pubblico che hanno coinvolto le associazioni del terzo settore? Quanti progetti sociali sono stati attivati impiegando a supporto i percettori del reddito di cittadinanza?".

In quel di Bitonto appena 4 progetti, dopo aver affidato gare milionarie per la gestione ordinaria del verde pubblico locale ed altra quasi milionaria per la manutenzione ordinaria della viabilità: “Viviamo Bitonto”, "Facilitatori ecologici”, “La nostra storia”, “Cittadinanza attiva”, approvati con determinazione dell’Ufficio di Piano n. 59 del 22 gennaio 2021. A Rimini "appena" 27...

"Eppure – continua la nota – l’innegabile beneficio appare duplice: sia in favore della cittadinanza, sia in favore del percettore del reddito di cittadinanza che verrebbe riattivato nelle proprie capacità, potenzialità, soprattutto nella propria dignità. Alcuni Comuni, per il tramite del terzo settore e delle associazioni, hanno avviato tali progetti in ambito sociale, in area culturale, in ambito ambientale, nel settore artistico, nella formazione, nel settore del patrimonio pubblico… Altri Comuni hanno avviato progetti di pubblica utilità afferenti la pulizia delle strade e dei parchi, la piccola manutenzione del verde pubblico. A Caltanissetta i progetti già avviati afferiscono la custodia di impianti sportivi e di ville comunali, la manutenzione delle strade e dei lavori di somma urgenza, il rifacimento delle strisce pedonali e della segnaletica orizzontale".

Onda Civica, Bitonto Solidale e Bitonto in Testa contestano al sindaco Abbaticchio di aver affidato, solo con soldi pubblici, sia la manutenzione ordinaria della pubblica viabilità (contraendo un mutuo), sia la manutenzione ordinaria del verde pubblico, senza tener conto, per una parte di tali affidamenti, delle opportunità date dai PUC (Progetti Utili alla Collettività).

E alla fine chiedono: "Quanti soldi avremmo potuto risparmiare e destinare ad altro, se fossero stati previsti per tempo tali progetti utili alla collettività?".