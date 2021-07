Consiglio comunale, approvate le tariffe Tari 2021. Polemiche sul Dpp scolastico

Il Consiglio comunale di ieri si è aperto con la richiesta di spiegazioni da parte di Carmela Rossiello (Fi) sul contenuto della conferenza stampa sulla situazione dell'ex ospedale di Bitonto tenuta mercoledì scorso, in contrasto con i problemi denunciati da Scauro (Bitonto riformista). Il sindaco Michele Abbaticchio ha risposto che “la Asl ha semplicemente comunicato la situazione dell’ex ospedale, rispondendo ad una nostra richiesta”. Franco Scauro ha obiettato che “si sono alternati una serie di dg per discutere del futuro del presidio, della riconversione dell’ex nosocomio ma un grande impegno non lo rilevo, si parla di potenziamento ma non sembra così”.

Si è passati quindi all’ordine del giorno. I primi tre punti – due variazioni d’urgenza al bilancio di previsione finanziaria 2021/2023 e la presa d’atto dei report sintetici sulla verifica degli equilibri finanziari relativi al primo trimestre 2021 – sono stati approvati. Ritirato invece il quarto punto.

Al punto successivo, la presa d’atto della determina Ager n. 200 del 21 giugno scorso e dell’allegata relazione, relativa alla procedura di validazione del Piano economico finanziario 2021 del Comune di Bitonto, secondo il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021. Ha relazionato l’assessore Domenico Nacci. Rossiello ha preso la parola per chiedere “quando comincerà il porta a porta esteso a tutta la città”, domanda a cui hanno risposto prima lo stesso Nacci (“È previsto entro il 2021 – ha dichiarato – considerata la quota prevista nel Piano economico finanziario, altrimenti non avrebbe senso”), poi il segretario generale Salvatore Bonasia ricordando che “bisognerà prima firmare il nuovo contratto di servizio”, e infine la responsabile dell’Ufficio Ambiente e Gestione integrata dei rifiuti Sofia De Astis affermando che “rispetto alla programmazione, dovremmo riuscire a partire nel mese di novembre. Le attività sono già state tutte programmate dalla Sanb. Lo slittamento di un mese è dovuto anche alla realizzazione dei centri di raccolta comunali”. Il provvedimento è stato approvato.

Il Consiglio comunale ha ricordato quindi con un minuto di silenzio Girolamo Devanna scomparso nella mattinata di ieri.

Di natura economico finanziaria anche il sesto punto all’ordine del giorno: le tariffe Tari 2021, con la relazione ancora l’assessore Nacci. “L’importo una tantum per l’avvio del servizio porta a porta di circa 11 milioni di euro – ha detto – dev’essere ribaltato sull’intera cittadinanza. Più di 1.500 aziende bitontine saranno soggette a riduzione della tariffa, in media del 45-55%. Anche le utenze domestiche otterranno riduzioni in bolletta tra l’8% e il 12%, in base ai componenti del nucleo familiare”. Il provvedimento, corredato da un emendamento, è stato approvato.

Stessa sorte per il punto 7: approvazione dell’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per gli esercizi 2021-2023. Anch’esso, con un emendamento, è stato approvato.

Al punto 8 la presa d’atto dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica e l’approvazione della variante al Piano regolatore generale per la realizzazione del sottopasso veicolare e pedonale in corrispondenza del passaggio a livello su via Santo Spirito della linea ferroviaria Bari-Barletta. A relazionare è stato il sindaco Abbaticchio. A proposito di questo progetto, Michelangelo Rucci (Governare il futuro) e Antonella Vaccaro (Pd) hanno sollecitato la messa in sicurezza delle arterie alternative che dovranno essere percorse dagli automobilisti nel corso dei lavori. Il provvedimento è stato approvato.

Successivamente l’assessora Marianna Legista ha relazionato sul punto 9, ossia la modifica dell’articolo 55 del Regolamento di Polizia mortuaria, in modo da assegnare i loculi in maniera ordinata e non più per scelta della famiglia. Il provvedimento è stato approvato all’unanimità.

Ritirato il decimo punto, il presidente del Consiglio Vito Antonio Labianca è passato al punto 11, corredato da un emendamento: atto di indirizzo del Documento preliminare alla programmazione scolastica comunale. Tra gli edifici – ha riferito il sindaco – sotto osservazione ci sono il plesso di via Crocifisso non ancora ristrutturato, ed altri plessi soggetti a sovraffollamento. L’assessora Angela Scolamacchia ha aggiunto che “l’amministrazione comunale ha incaricato un architetto esterno di redigere un documento tecnico, una sorta di fotografia di tutti i nostri plessi, facendo un’analisi di punti forti e critici. Per il plesso di via Crocifisso, non è certo che a settembre gli alunni possano rientrare in quanto interessato da lavori strutturali. Altro punto critico è la situazione dei plessi delle frazioni don Tonino Bello, oltre alla scuola Caiati che rischia il sottodimensionamento: proponiamo all’ufficio scolastico regionale per la don Tonino Bello di Palombaio-Mariotto l’autonomia scolastica, in base ad una sentenza del Consiglio di Stato del 2020. Sono stati ascoltati entrambi i dirigenti scolastici reggenti, i quali propongono un accorpamento ma, dopo l’incontro di coalizione, abbiamo preferito perseguire verso l’autonomia. Infine nel Documento sono previsti quattro poli per l’infanzia”. Molto critica al riguardo Rossiello: “Il Documento parla di un progetto a lungo termine, è il solito libro dei sogni ma abbiamo due situazioni molto complesse: don Tonino Bello e Caiati. Io e il preside Bonasia eravamo d’accordo sull’accorpamento per non dare un’ulteriore reggenza alle frazioni dopo sei anni. Non possiamo permetterci di mantenere queste due scuole in una situazione drammatica. E la sentenza che voi citate si riferiva ad uno scorporamento, non ad un accorpamento, quindi ad una situazione non paragonabile alla nostra. Entrambi i circoli meritano rispetto”. Il provvedimento, emendato, è stato approvato.

I punti 12, 13 e 14 riguardanti tre diverse situazioni trattate in quarta Commissione consiliare sono stati brevemente esplicati da Vaccaro, in sostituzione del presidente di commissione Sannicandro. Dopo una sospensione di trenta minuti per mancanza del numero legale, i tre punti sono stati approvati.