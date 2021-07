Tariffe Tari 2021, «Fievoli riduzioni per nascondere l'aumento del 10%»

Il Consiglio comunale ha approvato ieri – eccezionalmente con fondi nazionali destinati all’emergenza alimentare – ulteriori fievoli riduzioni della Tari, ma nel contempo la tariffa sui rifiuti aumenta del 10% circa. La denuncia arriva da Onda Civica, Bitonto in Testa e Bitonto Solidale. «Apprendiamo – scrivono i un comunicato congiunto – del dirottamento di parte delle risorse per la solidarietà alimentare ed il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, previste dal decreto legge 25/5/2021 n.73, per coprire il minor gettito Tari dovuto alle riduzioni stabilite».

Per le utenze domestiche è prevista una riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, limitatamente alle famiglie che versano in stato di bisogno documentato da certificazione Isee, pari al 10% per Isee complessivo riferito all'anno precedente compreso tra 6mila e 25mila euro; pari all’8% per i nuclei familiari composti da uno e due componenti; pari al 10% per i nuclei familiari composti da tre e quattro componenti; pari al 12% per i nuclei familiari composti da cinque o più componenti.

«L’Amministrazione comunale – attaccano le tre civiche – per avallare l’operazione si trincera dietro una nota IFEL del 16 giugno 2021 che, in riferimento agli importi del riparto del Fondo di solidarietà alimentare disposto dall’art. 53 del decreto legge 73/2021 Sostegni-bis per complessivi 500 milioni di euro approvati dalla Conferenza Stato-Città del 10 giugno scorso, commenta: “Si ricorda che le assegnazioni in questione sono destinate all’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”».

«A seguito della predetta nota IFEL, l’Amministrazione e i consiglieri di maggioranza hanno interpretato di poter utilizzare una quota del fondo con finalità di solidarietà alimentare alla riduzione dell’onere Tari sulle utenze domestiche. Nutriamo fortissimi dubbi di legittimità – prosegue il comunicato – sul provvedimento adottato, che di fatto toglie a coloro che versano in totale stato d’indigenza alimentare per coprire le ulteriori riduzioni Tari. Che i consiglieri di maggioranza debbano ricorrere ad una improbabile interpretazione estensiva per distrarre parte delle risorse nazionali destinate espressamente in favore di coloro che versano nelle condizioni di grave indigenza alimentare e gravi ritardi nel pagamento delle utenze e canoni locativi, per favorire, in via eccezionale, limitandola al solo 2021, una ulteriore riduzione della Tari per le utenze domestiche, rende esattamente la cifra del totale fallimento politico del sindaco e della maggioranza consiliare tutta».

«Noi – obiettano Onda Civica, Bitonto in Testa e Bitonto Solidale – avremmo preferito che quelle risorse, solo in via subordinata e gradata (laddove residuassero) fossero destinate per altre finalità. Riteniamo che ulteriori riduzioni Tari potevano e dovevano essere concesse non in maniera eccezionale, bensì in maniera strutturale semplicemente rimodulando il Piano Economico Finanziario, riducendo drasticamente le spese generali dello stesso Piano, semplicemente dando seguito alle promesse elettorali sul potenziamento della raccolta differenziata».

«Ancora – proseguono – poteva e doveva essere rinegoziato in favore dei contribuenti Tari il contratto per il servizio di raccolta e smaltimento già in essere con l’ASV, successivamente novato in favore della SANB, posto che l’Azienda Servizi Vari dall’esecuzione di quel contratto realizzava un utile pari ad 1,5 milioni circa».

«La misura agevolativa approvata – concludono le tre civiche – in realtà nasconde un’amara verità: l’aumento della Tari 2021 in misura non inferiore al 10%».