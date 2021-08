Tariffe Tari 2021, la Lega: “Ma siamo su Scherzi a parte?”

La Lega di Bitonto, Palombaio e Mariotto interviene nella polemica sulle tariffe e sulle riduzioni Tari per il 2021.

“Ma siamo su Scherzi a parte?”, esordisce in una nota interrogando il sindaco, e chiedendo “chiarezza sulle tariffe Tari adottate dal massimo consesso comunale nell’ultima seduta degli scorsi giorni. Alle preannunciate, in pompa magna, riduzioni, infatti, si registrano voci che vanno in direzione opposta e parlano, al contrario, di ulteriori aumenti per la tassa sulla spazzatura”.

“Non è possibile annunciare riduzioni e poi, registrare, da parte di consiglieri comunali che sostengono la maggioranza, che si tratti di un triste bluff”, rincara la Lega.

“È invece certo – continua – che il servizio di igiene pubblica è inadeguato rispetto a quanto sostenuto dalle tasche dei contribuenti, i cittadini, che per pulire il loro spazio abitativo devono prendere scopa e ramazza e sostituirsi alla Sanb (Servizi Ambientali Nord Barese, la società subentrata all’Asv nella gestione del servizio di igiene urbana, ndr). Come video pubblicati sui social hanno dimostrato ampiamente, senza suscitare la vergogna delle teste della Sanb e della pubblica e civica amministrazione”.

“Leggiamo poi – attacca il partito di Salvini – che a Ruvo puliscono le strade più intime del centro storico con macchinari di ultima generazione, mentre a Bitonto si convive con la sporcizia. La nostra città, candidata ad essere Capitale della Cultura, per ora evidenzia, senza tema di smentita, blatte, lordure e sorci che indisturbati popolano le strade del centro storico, delle periferie, e persino della villa comunale.

“Chiediamo al sindaco chiarezza! Vogliamo capire se le gabelle di pagamento Tari saranno riconfermate o addirittura aumentate. Non vogliamo essere più presi in giro da annunci e proclami che lasciano pensare che tutto, in città, vada bene, mentre per avere strade pulite si necessita di un forte acquazzone. Anzi nemmeno quello! Perché poi le nostre ex frazioni, oggi quartieri di Palombaio e Mariotto, risultano allagati con notevoli disagi per i residenti. E nonostante le piogge violente restano nel lordume”, conclude la Lega.