Discarica nel terreno comunale, aspettando il pozzo artesiano

Un sopralluogo nelle campagne di Palombaio, in contrada Ponticello, per denunciare lo stato di abbandono di un terreno di proprietà del Comune di Bitonto. L’iniziativa dell’ex consigliere regionale Domenico Damascelli e della consigliera comunale di Forza Italia Carmela Rossiello è stata registrata in un video, postato sui social, che mostra il degrado del terreno, costellato di cumuli di rifiuti di ogni genere e dei resti inceneriti di sterpaglia e alberi dati alle fiamme.

Su quel terreno – ricorda Damascelli – si sarebbe dovuto realizzare un pozzo artesiano a servizio degli agricoltori della zona. Nel 2010, su sua iniziativa (all’epoca era vice sindaco e assessore all’agricoltura), furono reperiti i fondi per la realizzazione del pozzo. Il terreno era stato precedentemente acquistato dal Comune proprio per questo scopo. Ma ancora non c’erano i progetti approvati e i fondi necessari per poterlo realizzare.

Nel 2010 furono trovati i fondi, nel 2011 il progetto fu inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche a seguito di un ordine del giorno approvato a giugno 2011 su iniziativa dello stesso Damascelli. Il 30 dicembre 2011 la Giunta Valla approvò il progetto per la realizzazione del pozzo artesiano. Nel 2012 si insediò la nuova amministrazione e da allora tutto si è fermato.

Nel 2016 sempre Damascelli, all’epoca consigliere comunale Fi, insieme alla collega Rossiello presentò un’interrogazione, sollecitando la realizzazione dell’opera, indispensabile soprattutto in estati torride come quella che stiamo vivendo, per aiutare l’agricoltura e l’economia del nostro territorio.

“Invece – denunciano Damascelli e Rossiello – anziché il pozzo artesiano, qui c’è una discarica a cielo aperto. Chiediamo ancora una volta che il progetto sia sbloccato”. Nel 2016, a seguito della loro interrogazione, furono ricevuti insieme ad una delegazione di agricoltori dal sindaco Abbaticchio, che promise un impegno mai mantenuto.

Ma c’è di più. “Mentre un agricoltore che subisce uno scarico abusivo sul proprio terreno rischia di essere perseguito penalmente e deve smaltire a proprie spese i rifiuti – attacca Damascelli – e un’ordinanza del sindaco stabilisce che i terreni dei privati debbano essere tutti ben arati e puliti per evitare incendi, qui i rifiuti sono andati a fuoco, alimentati dall’erba incolta e dalle sterpaglie. Sono bruciati anche alcuni alberi di ulivo…”.

Carmela Rossiello annuncia che tornerà sulla questione alla ripresa delle attività consiliari, e chiede: “Come mai il sindaco non ha mai pensato, visto che la sicurezza è stato un suo cavallo di battaglia, di inserire foto trappole proprio su questo terreno di proprietà comunale, in modo da impedire questo scempio? Questo è il fallimento di quest’amministrazione: si parla e parla, ma pochissimi sono i fatti concreti”.

Le immagini mostrano il desolante spettacolo del terreno comunale in contrada Ponticello, una traversa sulla strada provinciale che collega Bitonto a Palombaio: scarpe, bottiglie, materiali edili di risulta, vasche da bagno. “E chiaro che è anche colpa dei cittadini incivili – afferma Damascelli – ma tutto questo è determinato dallo stato di abbandono in cui questo terreno è stato lasciato dall’amministrazione comunale. Bitonto è una città agricola, ma il Comune non ha un assessore all’agricoltura, perché forse per questa amministrazione l’agricoltura non esiste. Se il sindaco venisse qui si renderebbe conto di quanto è importante e quanto è cuore pulsante della nostra economia, senza parlare del danno ambientale.

“Bisogna solo mettere in atto quello che già c’è. Che aspetta l’amministrazione? Vogliamo risposte dal sindaco, dall’assessore all’agricoltura (che non c’è), dall’assessore ai lavori pubblici (che è sempre il sindaco)”, concludono Damascelli e Rossiello.