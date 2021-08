Rifiuti a peso d’oro nell’area metropolitana di Bari, l'atto d’accusa di Onda Civica

È un durissimo documento contro la presunta mala gestio del settore rifiuti, a livello locale e regionale, quello che arriva da Onda Civica.

“Sin dalla nostra costituzione – rivendicano dalla formazione civica bitontina – denunciamo politicamente, sistematicamente e incessantemente il fallimento delle politiche di gestione dei rifiuti, sia a livello comunale, sia a livello regionale. Alta tassazione per i cittadini, paesi e città sporche e campagne inondate di rifiuti. E tutto ruota intorno e dentro l'impero politico amministrativo creato da Emiliano con il suo uomo di punta Grandaliano. Tante ingerenze sugli ARO da parte dell’AGER, quando invece il suo compito è quello di occuparsi della realizzazione degli impianti (onde poter ridurre drasticamente la componente variabile della Tari),di cui non vediamo l'ombra e siamo sotto schiaffo per assenza di competitività e concorrenza con costi non calmierati”.

“Chi è del territorio – attacca Onda Civica – sa come quell' assessore del Comune di Grumo sia cresciuto intorno e dentro quel sistema politico, come sia stato eletto e quanto e con quali mezzi abbia influito sulle elezioni dei Comuni limitrofi, fido collaboratore dell'ex sindaco Michele D'Atri, spesso in incontri non istituzionali con amministratori dei Comuni limitrofi a Grumo, nominato in quota alla corrente politica Maurodinoia come consulente (chissà con quali competenze?) nell’ASV di Bitonto, quest'ultima poi giunta in grave sofferenza economico finanziaria, tanto da cedere i servizi ad un’altra azienda che gestisce in maniera indecorosa i servizi nei Comuni limitrofi a Grumo afferenti all'ARO che fa capo ad Altamura, dove lavora un solo dirigente con stipendio da sogno”.

Ma le accuse di Onda Civica non si fermano qui. All’indice “la gara dell'ARO che comprende i Comuni di Noicattaro, Valenzano, Triggiano, Rutigliano… e quella dell'ARO che comprende i Comuni di Acquaviva e dintorni. C'è poi Bari, città capoluogo, che non ha attivato i servizi di raccolta differenziata. È sufficiente indirizzare qualche telecamera verso i cassonetti a Bari per rendersi conto dello schifo, ma Decaro preferisce indirizzare quelle telecamere su ben altri obbiettivi per poi magnificarsi sui social”.

E ancora: “Comuni, vedasi Santeramo e Cassano, che non incassano le penali comminate alle ditte per mancati servizi. Comuni (ovviamente vicini e dentro il potere Emiliano) che per la pulizia straordinaria (peraltro inserita nei contratti con le ditte) sono informati preventivamente e Comuni non amici che mai potevano fruire dei contributi perché quell'ordine cronologico non avrebbero mai potuto vantarlo poiché a loro non arrivava nessuna informazione preventiva. È questa la narrazione di uno spaccato della provincia di Bari che coinvolge Bitonto e l'ASV e coinvolge noi cittadini mai ben informati dal nostro sindaco e comunque a rischio di essere chiamati a maggiori tassazioni per riequilibrare i conti”.

“Ecco perché – conclude Onda Civica – abbiamo il dovere di cambiare aria nel nostro Comune, per vedere quello che hanno nascosto, per chiarire quello che è oscuro, per dare ai cittadini quella voce che hanno tolto, per ridare alla città la dignità perduta, per evitare che compensi milionari indirizzati a flotte di professionisti, locali e non, contribuiscano a far lievitare la componente variabile della Tari”.