Decreto Sostegni bis, in arrivo 390mila euro per le scuole bitontine

"'La ripartizione effettuata dal ministero dell'Istruzione dei 350 milioni di euro stanziati nel Decreto Sostegni bis aggiunge un nuovo, fondamentale tassello per la ripartenza in sicurezza dell'anno scolastico 2021/22. Questo provvedimento, infatti, permette a ogni istituto che ne aveva fatto richiesta di sapere quanto denaro avra' a disposizione per intervenire all'interno dei propri edifici e nell'ambito della propria comunita' scolastica. Il tutto, ovviamente, nel solco delle linee guida ministeriali ma nel pieno rispetto dell'autonomia di ciascuna scuola''.

Lo afferma l’onorevole della Lega Rossano Sasso, sottosegretario del ministero dell'Istruzione.

''Con i fondi stanziati, che saranno materialmente a disposizione degli istituti nel giro di pochi giorni, si potra' acquistare - prosegue - dispositivi di aerazione, ventilazione meccanica e sanificazione, potenziare l'offerta rivolta agli studenti disabili o con bisogni educativi speciali, procedere a interventi di contrasto della dispersione scolastica. E, ancora, lavorare per una migliore e piu' sicura ripartizione degli spazi interni ed esterni degli edifici e procedere all'acquisto di materiale per il monitoraggio e il tracciamento del virus. Si tratta di fondi ingenti che, insieme alla prosecuzione della campagna vaccinale e a una maggiore preparazione complessiva del sistema scuola, dovrebbero scongiurare qualsiasi ipotesi di interruzione della didattica nel corso dell'anno scolastico. Su questo - conclude Sasso - l'impegno mio personale e della Lega a supporto del Ministero e del Governo sara' massimo''.

Il direttivo della Lega Bitonto insieme al segretario Antonio Ruggiero e ai coordinatori delle frazioni Sandro Pellegrino e Valeria Santoro annunciano infine l'arrivo di ben 390mila euro per le scuole di Bitonto, ripartite nel seguente modo:

1 ๐˜Š.๐˜‹. “๐˜๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ช” € ๐Ÿ‘๐Ÿ”.๐Ÿ๐Ÿ–๐Ÿ‘,๐Ÿ”๐ŸŽ

๐˜Š.๐˜‹. “๐˜Š๐˜ข๐˜ช๐˜ข๐˜ต๐˜ช” € ๐Ÿ๐Ÿ.๐Ÿ“๐Ÿ•๐Ÿ”,๐Ÿ–๐Ÿ

๐˜.๐˜Š. “๐˜‹๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜›๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜‰๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฐ” € ๐Ÿ๐Ÿ.๐Ÿ๐Ÿ‘๐Ÿ,๐Ÿ‘๐Ÿ’

๐˜.๐˜Š. “๐˜”๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜จ๐˜ฏ๐˜ฐ/๐˜™๐˜ถ๐˜ต๐˜ช๐˜จ๐˜ญ๐˜ช๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฐ/๐˜™๐˜ฐ๐˜จ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฐ € ๐Ÿ‘๐Ÿ–.๐Ÿ•๐Ÿ—๐Ÿ,๐Ÿ•๐Ÿ–

๐˜.๐˜Š. “๐˜Š. ๐˜š๐˜บ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ด” € ๐Ÿ‘๐Ÿ”.๐Ÿ’๐ŸŽ๐Ÿ—,๐Ÿ”๐Ÿ’

๐˜.๐˜Š. “๐˜.๐˜. ๐˜Š๐˜ข๐˜ด๐˜ด๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฐ/๐˜ˆ. ๐˜‹๐˜ฆ ๐˜™๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ป๐˜ฐ € ๐Ÿ‘๐Ÿ—.๐Ÿ—๐Ÿ—๐Ÿ•,๐ŸŽ๐Ÿ‘

๐˜“๐˜ช๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฐ “๐˜Š๐˜ข๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜š๐˜บ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ด” € ๐Ÿ‘๐Ÿ“.๐Ÿ•๐Ÿ‘๐ŸŽ,๐Ÿ”๐ŸŽ

๐˜“๐˜ช๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฐ “๐˜Ž๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฐ ๐˜Ž๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ช” € ๐Ÿ‘๐Ÿ“.๐Ÿ“๐Ÿ•๐Ÿ–,๐Ÿ”๐Ÿ“

๐˜.๐˜š.๐˜š.๐˜š. “๐˜๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ต๐˜ข/๐˜‹๐˜ฆ ๐˜Ž๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ด” € ๐Ÿ•๐Ÿ•.๐Ÿ–๐Ÿ–๐Ÿ’,๐Ÿ’๐Ÿ–

๐˜.๐˜›.๐˜Œ “๐˜๐˜ช๐˜ต๐˜ข๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜Ž๐˜ช๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฐ” € ๐Ÿ’๐Ÿ“.๐Ÿ“๐Ÿ—๐Ÿ”,๐Ÿ‘๐Ÿ‘