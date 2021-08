Manifestazioni contro il ripristino della liquidazione per i consiglieri regionali

“Guardiamoli negli occhi” è lo slogan delle manifestazioni indette dal Movimento Pugliese Contro i Privilegi della Politica, in concomitanza con lo svolgimento dei consigli regionali in programma martedì 14 e martedì 21 settembre.

Appuntamento nel piazzale antistante la sede del Consiglio regionale in via Gentile a Bari, per sostenere l’approvazione delle proposte di abrogazione della legge 26 che ha ristabilito la liquidazione (trattamento di fine mandato) per i consiglieri, con effetto retroattivo dal 2013.

Appena confermate le date delle sedute del Consiglio regionale, partiranno le comunicazioni alle autorità competenti, compresa la richiesta d’incontro, in delegazione, con il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e con i capigruppo consiliari che hanno concordato e poi approvato quella che da più parti è stata definita la "legge porcata" di questa estate con il ripristino di un privilegio che con un’azione politica e civica era stato precedentemente soppresso, recependo la volontà di cittadini ed elettori.