Convocato il consiglio comunale per giovedì 23

Il presidente del Consiglio comunale Vito Antonio Labianca ha convocato per giovedì 23 settembre alle 9, in prima convocazione, la massima assise cittadina, ancora una volta in modalità telematica e non in presenza.

È corposo l’elenco dei punti all’ordine del giorno che verranno trattati: ben 11, di cui 3 variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021/2023; l'approvazione di una modifica al programma triennale dei lavori pubblici; l'approvazione del controllo di gestione dell’esercizio finanziario 2020; la concessione di proroga decennale in favore di Conserva Holding srl; il permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di un progetto di impianti sportivi su via Nenni; tre debiti fuori bilancio; interrogazioni e interpellanze.