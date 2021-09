Riflessione sulla guerra con l'onorevole Pd Brando Benifei

Nello scorso mese di agosto si è chiusa un'era. Dopo vent'anni di guerra, le truppe occidentali, in gran parte statunitensi, hanno lasciato l'Afghanistan al proprio destino. Una clamorosa ritirata, che ha scatenato immediatamente le forze oscure dei talebani, oggi alla guida del Paese che ha fatto da capro espiatorio all'attentato alle torri gemelle, l'11 settembre di venti anni fa.

Quasi contemporaneamente, in Francia moriva all'improvviso Gino Strada, fondatore di Emergency, coscienza critica del movimento pacifista italiano, uomo di opere straordinarie, capace di guardare in faccia i potenti della terra senza alcuna soggezione.

“Questi due fatti – scrive il segretario di circolo del Pd Bitonto, Francesco Brandi – ci impongono una riflessione e una ripartenza. Abbiamo il piacere di ospitare a Bitonto l'onorevole Brando Benifei, europarlamentare, capodelegazione del Partito Democratico, attento osservatore delle vicende internazionali e sensibile alle questioni di carattere umanitario”.

L’appuntamento è per domani, venerdì 17 settembre alle 19, in piazza Cattedrale.

L'accesso all'evento sarà consentito solo con green pass.