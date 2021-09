Export, +8,5% in Puglia. Ruggiero (M5S): "Merito del Patto voluto da Di Maio"

"Anche la Puglia è fra le Regioni che registrano un aumento delle esportazioni, con un incremento dell’ 8,5% rispetto allo scorso anno. Questi numeri confermano l’efficacia del Patto per l’export voluto dal ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio, per cui sono stati stanziati 5,4 miliardi, e che sta dispiegando i suoi effetti nelle diverse Regioni italiane". Lo afferma la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero, facilitatrice regionale in Puglia del MoVimento 5 Stelle.

“I dati emersi dalla 15esima edizione del Rapporto Export 2021 dell’Ufficio Studi di Sace – continua – registrano un boom dell’export italiano, tanto che nel 2021 potrà superare i livelli pre pandemia. Nel caso della Puglia, il periodo gennaio-giugno 2021 è stato caratterizzato da un volume delle esportazioni pari a 4.076 milioni di euro, in aumento rispetto ai 3.756 milioni di euro dello stesso periodo del 2020. Questi dati sono la concreta dimostrazione che anche la Puglia sta beneficiando del Patto per l’Export fortemente voluto dal MoVimento 5 Stelle. In totale, su tutto il territorio italiano è stata registrata una crescita del 24,2% rispetto al 2020, superando anche i 240 miliardi del primo semestre 2019, che è stato un anno d'oro per le esportazioni del nostro Paese”.

“Ancora una volta il marchio Made in Italy risulta vincente. Per questo dobbiamo continuare a sostenerlo e tutelarlo, a beneficio delle nostre imprese e dell’economia in generale”, conclude la deputata bitontina.