“Caso” Fiera Santi Medici, martedì incontro con i commercianti

Il “caso” Fiera dei Santi Medici, con lo spostamento in un’area periferica nella zona artigianale, continua.

Dopo i malcontento dei commercianti, le accuse della Lega Bitonto e la replica di Mangini, il sindaco Michele Abbaticchio annuncia un nuovo incontro con le associazioni di categoria “per la conclusiva condivisione del nuovo assetto fieristico in occasione della festa dei Santi Medici (credo sia il sesto incontro)”.

La nuova collocazione della Fiera, per ragioni di sicurezza e prevenzione dei contagi, non è in discussione. Ma il confronto con i commercianti – spiega il primo cittadino – è “prevedere la sistemazione delle panche di vendita, sempre in zona artigianale, una di fronte all’altra, riducendo così l’estensione della fiera, recependo le proposte di molti”.

“Il tutto – aggiunge Abbaticchio – grazie anche alla piena collaborazione della Polizia municipale con la giunta comunale, gli assessori Bonasia e Legista, il consigliere Avellis”.

Il sindaco entra poi nel merito delle polemiche sulla decisione di rinunciare alla tradizionale processione della terza domencia di ottobre. Boccia l’idea di trasportare le immagini sacre per un breve tragitto, come avvenuto in altri Comuni, pubblicando una foto datata ottobre 2019, relativa all’ultima Festa dei Santi Medici prima del Covid. Un’immagine dall’alto, che mostra piazza XXVI Maggio gremita.

“È facile evincere – sottolinea Abbaticchio – che, in una situazione del genere, nessuno al mondo potrebbe dirsi rispettoso delle leggi in materia di distanziamento sociale, né tantomeno le autorità religiose potrebbero garantire ad alcuno lo spazio fisico necessario per restare minimamente distante da altri visitatori. Ecco perché la decisione delle Diocesi pugliesi mi sembrano, evidentemente, consapevoli. Tutte le opinioni sono legittime purché non si neghi anche l'evidenza”.