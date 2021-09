Processione Santi Medici, la Lega: «Troppo comodo annullarla»

Dopo la polemica sulla nuova collocazione fuori città della Fiera della terza e quarta domenica di ottobre, i salviniani locali contestano la soppressione della processione dei Santi Medici. Di seguito la nota a firma della sezione della Lega di Bitonto, Palombaio e Mariotto.

«Il nostro intervento sulla “pseudo-festa”, così come programmata ad oggi, dei Santi Medici, ha creato subbuglio tra chi gestisce la cosa pubblica e prende solo decisioni di comodo: eventi importanti che meritano lavoro e responsabilità e che non impattano investimenti economici rilevanti, chissenefrega, è preferibile cancellarli, sopprimerli. Al contrario pensare a come gestire “amichevolmente” Asv, Sanb & Co, merita sforzi, riunioni e ore ed ore di lavoro.

La festa dei Santi Medici richiede, da sempre, sforzi immani in termini di organizzazione e, quindi, se una normativa la blocca, bene! Sia bloccata. Chi se ne importa! In barba alla tradizione, al culto dei santi Cosma e Damiano, all’esigenza della gente comune che sente di dover ringraziare i venerati santi per grazie ricevute o, più semplicemente, per onorarli con devozione e fervido credo.

Non ci saremmo mai aspettate reazioni violente e ferme e che addebitano la decisione di non celebrare la processione e far svolgere la fiera “in campagna” solo per una fredda norma che, tra l’altro, non viene applicata in modo rigido e glaciale nei Comuni viciniori.

Alle reazioni di un mondo politico locale ormai al tramonto, si alternano le reazioni dei fedeli che chiedono a gran voce la celebrazione dei riti bitontini della terza domenica di ottobre.

E, poi, non meno importanti sono le reazioni dei commercianti e degli operatori della ristorazione che, lo ricordiamo, sono a secco da due anni proprio per causa del Covid. I nostri amministratori locali hanno pensato all’iniziativa “Un Dono ti rende un Buono”, fallimentare al pari della capacità politica di chi ha pensato la cosa, ma non ritengono la festa dei Santi Medici un’opportunità economica per la città.

Auspichiamo che vi sia un confronto tra le forze politiche, anche quelle non presenti in consiglio comunale, per addivenire ad una soluzione: celebrare la terza domenica di ottobre in modo sicuro e permettere lo svolgimento della processione!

Se la mancanza di volontà nel celebrare la festa dei Santi Medici è motivata da una semplice normativa, allora ci chiediamo se il virus del Covid-19 ha la capacità e l’intelligenza di colpire chi volesse partecipare alla processione, ma non chi parteciperà alla fiera in campagna. O a chi partecipa ad eventi cittadini, organizzati con fondi pubblici, in strutture private!

Mistero della fede!

Nel frattempo, i cittadini di Bitonto chiedono a gran voce che sia celebrata la processione dei Santi Medici. Costi quel che costi, e nella massima sicurezza dettata da questo periodo che deve vederci risvegliare».