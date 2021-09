Fiera Santi Medici, la Lega: “Soluzione alternativa c’è. Lo conferma lo stesso Mangini”

Non si spengono le polemiche sullo spostamento della Fiera dei Santi Medici, la terza e quarta domenica di ottobre, in un percorso fuori città. La sezione della Lega di Bitonto, Palombaio e Mariotto, dopo aver contestato la decisione, torna all’attacco replicando alla risposta giunta dall’assessore e vicesindaco Rino Mangini. Pubblichiamo di seguito alcuni stralci della nota dei salviniani.

“In questi giorni l’assessore Mangini ha deciso di scagliarsi contro la sezione bitontina della Lega. Per lanciare il suo attacco il Mangini ha deciso di utilizzare lo strumento del comunicato stampa, che in realtà assomigliava più ad una sorta di fatwa emessa da un dottrinario fondamentalista.

Ad una prima lettura del comunicato dell’assessore Mangini, ci siamo interrogati sui reali destinatari dello stesso, dato che venivano citati tali “verdi padani” e “partito padano”. Preliminarmente avevamo pensato si trattasse di una risposta ad un partito ambientalista padano a noi sconosciuto, e successivamente ad una locale sezione padana del partito nazionale Lega.

Ci siamo poi resi conto che “verdi padani” e “partito padano” erano riferiti alla sezione bitontina della Lega, fatta di bitontini. Evidentemente, come pare evincersi dal primo epiteto, l’assessore Mangini usa associare concetti a colori forse per semplificarne l’apprendimento. Il secondo epiteto invece andrebbe forse ascritto ad un eccesso di puerilismo in età adulta.

Tornando a temi più importanti, paradossalmente la risposta dell’assessore Mangini non fa altro che confermare quanto già evidenziato dalla Lega, ossia che all’Amministrazione comunale interessa poco o nulla della tradizionale festa dei Santi Medici e della sua relativa fiera.

Infatti, in un passaggio della sua risposta, l’assessore afferma che probabilmente la fiera si sarebbe potuta organizzare, ma che le misure di sicurezza erano così difficili che sarebbe stato impossibile (sic!) organizzare la fiera nel luogo dove si è normalmente svolta per poi lanciarsi in un pistolotto sui chilometri, sui 30 accessi e sul G8 che fortunatamente non viene organizzato dall’assessore Mangini, altrimenti chissà quali catastrofi.

All’improvviso si scopre, per bocca di chi lo negava, che un modo per organizzare tutto come era e dove era c’era, eccome. E le domande si affollano: anche se difficile, ci avete almeno provato? Avete condiviso con le forze politiche, economiche e sociali scelte così importanti?

Eppure sarebbe bastata una telefonata al loro caro amico sindaco di Parma per chiedergli come è stato possibile organizzare il Cibus dal 31 agosto al 3 settembre scorso, che ha registrato più di 40mila presenze.

Ma il nostro Mangini predilige solo soluzioni semplici(stiche?) e si interroga su cosa sia mai spostare la fiera di 100 metri: ebbene, fa la stessa differenza che c’è tra spazzare per davvero e nascondere la polvere sotto il tappeto, pretendendo che sia tutto pulito.

La semplicità non sempre è sinonimo di migliore soluzione, soprattutto quando si affrontano temi di interesse pubblico che richiedono valutazioni complesse e capacità organizzativa. Questo ci porta dritti a quanto abbiamo detto fin dall’inizio: sollevando la questione della Festa dei Santi Medici e della relativa fiera, abbiamo voluto sottolineare come la costante noncuranza, pigrizia, sciatteria ed incapacità di questa amministrazione comunale finisca per impattare, volontariamente o involontariamente, in maniera brutale sulla vita di molti cittadini che restano senza alcuna possibilità di difendersi”.