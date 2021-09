Cancellato all'unanimità il Trattamento di fine mandato

Il Trattamento di fine mandato (Tfm) per i consiglieri regionali, reintrodotto con molte polemiche lo scorso 27 luglio, è stato abrogato. L'emendamento per abolirlo, presentato dal centrodestra, è stato approvato ieri dal Consiglio regionale all'unanimità: hanno votato a favore i 34 consiglieri presenti. Assente per motivi familiari il governatore pugliese Michele Emiliano, che aveva chiesto di rinviare la discussione in aula al 27 settembre.

L'abrogazione del Tfm prevede anche la retroattività, quindi l'assegno di fine mandato sarà negato anche a consiglieri ed ex consiglieri che avevano intanto già presentato richiesta.

Respinto, invece, l’emendamento presentato da Fratelli d'Italia, con cui si chiedeva la cancellazione di tutte le nomine fatte dalla Giunta Emiliano nelle società partecipate, e dei consiglieri dello stesso presidente. Per protesta contro la mancata approvazione di questo emendamento, i consiglieri Fdi hanno abbandonato l'aula.