Proroga decennale a Conserva e via libera ad impianto sportivo in via Nenni

Il consiglio comunale che si è tenuto ieri è cominciato con l’approvazione a maggioranza dei primi tre punti all’ordine del giorno, riguardanti variazioni al bilancio di previsione finanziaria. Da rilevare il voto contrario di Franco Natilla (Bitonto Riformista) ad una variazione “perché si sottraggono 50mila euro al capitolo relativo all’adeguamento delle strade per spostarli sul capito incarichi professionali, viste le condizioni in cui versano le strade cittadine”.

Sul quarto punto all’ordine del giorno (modifica al piano triennale dei lavori pubblici) ha relazionato il sindaco Michele Abbaticchio: una variazione di 525mila euro si riferisce ad un bando regionale vinto per la realizzazione di un parco attrezzato, con sistemazione del verde e pista ciclabile, nella zona compresa tra via Nacci, via Pertini e via Amendolagine, “concludendo l’opera di recupero dei terreni comunali abbandonati nella zona 167”. Con 18 voti favorevoli, il punto è stato approvato.

Anche il quinto punto di ambito finanziario, con relazione dell’assessore al bilancio Domenico Nacci, è stato approvato con 17 voti favorevoli.

Ok anche al settimo punto, relativo ad una concessione di proroga decennale alla Conserva Holding srl “per consentire il completamento dell’investimento iniziale e mantenere il volume occupazionale creato sul territorio – ha spiegato il sindaco Abbaticchio – anche in vista del raddoppio dello stabilimento con l’arrivo di Amazon”. Diciannove i voti favorevoli.

All’ottavo punto il permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di un progetto di impianti sportivi in via Pietro Nenni. “Quest’area – ha relazionato Abbaticchio – si va ulteriormente a confermare come zona dedicata allo sport outdoor considerata la costruzione di un nuovo impianto con altri campi da tennis, beach volley, padel e altri sport, con la richiesta di accesso gratuito per determinate fasce orarie destinate alle scuole”.

Natilla, pur lodando l’iniziativa del soggetto privato, ha espresso alcune perplessità: “Bisogna entrare nel merito e chiedersi: quest’opera serve oggi alla collettività? Abbiamo ad esempio una squadra femminile di calcio a 5 in serie A e strutture non idonee ad ospitarla, considerato che l’attuale capienza della tensostruttura è insufficiente ad accogliere i tifosi. C’è una grave di mancanza di programmazione riguardo le attività sportive e abbiamo tante associazioni che praticano sport nella nostra città. E non vorrei che poi l’attività principale del privato non sia la promozione sportiva ma altro”.

Il provvedimento è stato approvato all’unanimità.