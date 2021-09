Il lavoro delle donne, focus del Pd Bitonto sulle disuguaglianze

Il lavoro è un campo di profonda disuguaglianza sociale. Chi vive di rendita e chi lavora a cottimo. I garantiti da una parte e i precari dall’altra. Nord e Sud, campagna e città, cittadini e migranti, vecchi e giovani, uomini e donne. Su ciascuna di queste coppie insiste un longevo e intoccabile divario, che la società fa fatica a colmare.

“Relegata ai lavori di cura – sottolinea il segretario del Pd Bitonto, Francesco Brandi – la donna deve lottare per vedersi riconosciuta questa attività come un vero lavoro, che pure è fondamentale per la tenuta della società stessa e lottare ancora di più per vedersi riconosciuta la libertà di occuparsi di altro. Se quest’altro è in concorrenza con il maschio, esso è disponibile a condizioni e retribuzioni decisamente diverse. Ma qualcosa sta cambiando. Dove? Come? Ne parleremo in un dibattito pubblico”.

L’appuntamento è per domani alle 18.30 in piazza Cattedrale, con la segretaria della CGIL Puglia Filomena Principale, la coordinatrice del Dipartimento Politiche giovanili della CGIL Puglia Maria Giorgia Vulcano, Francesco Errico esperto di politiche del lavoro e direttore del centro studi “Il piacere di lavorare”, e con l'imprenditrice bitontina Rosa Achille che proporrà un collegamento tra la realtà imprenditoriale locale e la comunità europea. Modera Cecilia Petta.