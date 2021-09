Nesci in Puglia, accompagnata dalla deputata bitontina Ruggiero

“L’Italia deve ripartire dai territori, dalle piccole e medie imprese che rappresentano la spina dorsale della nostra economia. In Puglia ho potuto conoscere da vicino le diverse realtà imprenditoriali della regione, dalle industrie agli artigiani della ceramica fino alla filiera ortofrutticola. Le eccellenze produttive del Sud sono un valore aggiunto per la competitività del sistema Paese e per questo l’attenzione del Governo nei loro confronti è massima”. Lo ha detto, a margine della sua visita in Puglia, la sottosegretaria di Stato per il Sud e la coesione territoriale Dalila Nesci, che ieri mattina è stata in diverse aziende del territorio di Noicattaro, in provincia di Bari, accompagnata dalla deputata bitontina Francesca Ruggiero, facilitatrice M5S in Puglia, e dal sindaco Raimondo Innamorato. “Con i fondi del PNRR, che per almeno il 40% saranno destinati al Mezzogiorno, sarà possibile valorizzare al meglio tutte le potenzialità dei nostri territori. Tuttavia sarà fondamentale poter contare su amministrazioni efficienti e trasparenti, soprattutto nei Comuni, e sul raccordo con gli enti nazionali. Per questo va sottolineato che le elezioni di domenica e lunedì rappresentano un appuntamento particolarmente importante per il futuro di tutti”.

Per la deputata Ruggiero "il confronto con le aziende locali è stato fondamentale per individuare cosa funziona e cosa no nelle misure che abbiamo approvato a sostegno del Sud Italia. Oggi abbiamo avuto conferma che provvedimenti come le agevolazioni per le assunzioni al Sud stanno funzionando, mentre bisogna fare di più, soprattutto a livello europeo, per tutelare il Made in Italy contro la selvaggia concorrenza internazionale".