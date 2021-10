Definizione Livelli Essenziali Prestazioni, Ruggiero (M5S): “Conquista storica"

“Finalmente la prossima legge di bilancio accoglierà la definizione di alcuni Livelli Essenziali delle Prestazioni, stabilendo una soglia minima di servizi che lo Stato deve garantire su tutto il territorio e superando le tante penalizzazioni che il Sud ha subito nell’ultimo ventennio”. Così la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero, facilitatrice regionale del M5S in Puglia e capogruppo in Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale.

“È il coronamento di un lavoro intenso – sottolinea – che abbiamo condotto in Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale, assieme alla viceministra all’Economia Laura Castelli. Un percorso che viene da lontano e dai governi precedenti”. “L’incardinamento dei LEP nel documento-base della prossima legge di bilancio – prosegue – riguarda gli asili nido, per cui viene fissata una soglia minima del 33% da garantire in ogni Comune italiano; gli assistenti sociali, che devono essere in rapporto di 1 ogni 6.500 abitanti e il potenziamento del trasporto per disabili“.

“L’obiettivo è proseguire con maggiore fermezza nella lotta alle disuguaglianze territoriali, per ricucire il Paese fra le aree più povere e quelle più ricche. Come abbiamo sempre sostenuto, non devono esistere cittadini di serie A e cittadini di serie B. A tutti deve essere garantito un livello minimo di servizi. E i LEP, che abbiamo sempre chiesto, vanno in questa direzione”, conclude la deputata bitontina.