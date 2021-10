Verso le amministrative 2022, il manifesto politico di Rete Civica

«Il 2022 non è lontano». A scandire il conto alla rovescia verso le amministrative del prossimo anno è il movimento Rete Civica, nato dall’interazione tra i referenti delle liste Cattolici Popolari e Riformisti, Laboratorio e Valori Sociali.

«Noi del movimento – scrive il responsabile di Rete Civica, l’avvocato Felice Teofilo – siamo già pronti all'appuntamento elettorale che ci vedrà sicuramente come sempre protagonisti. Siamo pronti ad offrire il nostro contributo per il buon governo di Bitonto, Palombaio e Mariotto. Le porte del nostro movimento, già ben nutrito, sono aperte agli uomini e alle donne capaci e di buona volontà».

«Il nostro movimento – prosegue Teofilo – si muove con moto rettilineo in orizzontale, c 'è spazio per chi crede nei valori sociali, nella giustizia, nell'uguaglianza, nella solidarietà. Siamo in un momento di grave crisi spirituale, economica, politica. Dobbiamo recuperare la fiducia, la speranza, soprattutto nei giovani che devono trovare in casa loro il soddisfacimento dei propri bisogni e delle proprie aspirazioni. Bitonto, Palombaio e Mariotto devono vincere la scommessa sul futuro. Non vogliamo essere la voce di chi grida nel deserto. Vogliamo essere una voce alternativa e propositiva. Vogliamo costruire un programma per Bitonto, Palombaio e Mariotto condiviso nell’agorà».

Rete Civica dichiara di voler «puntare al cuore dei nostri concittadini, per tirar fuori il loro orgoglio, assopito ma mai spento» e rivendica: «Non siamo un movimento imbrigliato ed etichettato, siamo persone democratiche, femministe, ambientaliste, dall'umile disoccupato all'affermato professionista, ciascuno con la propria storia, ma tutti convinti di poter iniziare un percorso comune e condiviso per proporre il meglio. L' intera nostra comunità ha diritti da proporre e realizzare. I cittadini pretendono il soddisfacimento dei diritti e dei bisogni reali: la salute, il lavoro, l'ambiente. Dobbiamo recuperare il ruolo nella Società Civile e non essere terra di nessuno».

«Le comunità di Bitonto, Palombaio e Mariotto devono ritornare a splendere per la loro cultura, per la loro storia, per la loro produzione agricola, artigianale, industriale e commerciale. Siamo sognatori noi di Rete Civica? Può darsi. Ma i sogni, a volte, diventano realtà», conclude la nota.