Chiesto consiglio comunale monotematico sul caso discarica Fer.Live

Il 16 novembre 2020 la società Fer.Live ha inoltrato alla Città metropolitana di Bari una nuova istanza di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) per la discarica in agro di Bitonto, in località Colaianni.

Sinistra Italiana Bitonto fa appello a tutti i cittadini per una «strenua battaglia di contrasto e opposizione alla realizzazione di questo ecomostro da 2.100.000 metri cubi, incompatibile con le caratteristiche geomorfologiche di un territorio a forte vocazione agricola».

«Bitonto – scrive SI in una nota – è stata fortemente sollecitata da pressioni ambientali causate da discariche autorizzate e incontrollate di rifiuti urbani e speciali inquinanti. Ancora oggi continua l’abbandono incontrollato di rifiuti nelle nostre campagne, ancora oggi si è alla ricerca di individuare il “colpevole” dell’inquinamento della falda al di sotto della discarica Ecoambiente la medesima discarica non risulta in sicurezza e definitivamente chiusa in post gestione operativa. Non sono rifiuti urbani quelli che verranno conferiti nella discarica Fer.Live ma rifiuti speciali prodotti anche in impianti fuori regione».

Con il rilascio dell’AIA – avverte Sinistra Italiana – potrebbero essere movimentati sul territorio bitontino 180mila tonnellate all’anno, per dodici anni, di rifiuti speciali come fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane e industriali, estremamente nauseabondi per l’elevato contenuto di sostanze organiche, con potenziali rischi per la salute, la salubrità e la contaminazione dell’ambiente, nelle sue diverse matrici (suolo, sottosuolo, aria, acqua).

«Bitonto non può diventare la discarica della Regione Puglia, in cui conferire i fanghi prodotti dagli impianti di depurazione che non possono essere altrimenti trattati e recuperati come fertilizzanti in agricoltura. È necessario affrontare una discussione ferma e condivisa, in cui le istituzioni e la politica esprimano netta contrarietà a questo ecomostro». Con questa motivazione alcuni consiglieri di maggioranza e opposizione, dopo alcuni incontri in cui ci si è serenamente confrontati sull’annosa vicenda della discarica Fer.Live, hanno accolto l’invito di Sinistra Italiana Bitonto a sottoscrivere un documento con il quale si chiede al presidente del Consiglio comunale di convocare una seduta monotematica.

«Con compattezza, senso di responsabilità e capacità di sintesi tutte le forze politiche, con l’ausilio dei cittadini,sapranno affrontare e contrastare il grave rischio che incombe sulla nostra città», conclude SI Bitonto.