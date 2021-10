Bitonto protagonista al meeting internazionale del progetto Recruit

Una delegazione della Città metropolitana di Bari è in missione nella città greca di Agia Paraskevi, dov’è in corso il secondo meeting internazionale del progetto “Recruit” (REshaping CRUcial strategies to fighT unemployment through Social Economy).

Il progetto è finanziato dal Programma COSME (Social Economy Mission) dell’Unione Europea, di cui sono partner la Città metropolitana di Bari (coordinatrice), l’Associazione Europea per la Democrazia Locale (ALDA), Impact Hub Global Company, il governo regionale di Madrid e il Comune di Agia Paraskevi. L’obiettivo è combattere la disoccupazione attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni locali, per attivare politiche idonee a sviluppare un’economia sociale per lo scambio di esperienze e risultati da replicare.

La Città metropolitana di Bari, che partecipa al meeting internazionale con una delegazione del gruppo di lavoro del progetto e rappresentanti dei Comuni di Bari, Acquaviva delle Fonti e Bitonto e del Ciheam di Valenzano (Ba), ha portato all’attenzione degli altri partner le sue buone pratiche, in particolare alcuni progetti sviluppati con successo sul territorio metropolitano.

LE BUONE PRATICHE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Il processo di Pianificazione strategica avviato attraverso un’intensa e complessa attività di copianificazione e coprogettazione con i Comuni del territorio, che sta consentendo l’attuazione di importanti progetti strategici e di rete di respiro metropolitano attraverso l’utilizzo di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.

Il piano di rigenerazione urbana Rigenera 16 attuato dal Comune di Bitonto per il recupero di alcune aree periferiche della città, che ha portato alla creazione di opportunità di lavoro e servizi per la comunità.

Porta Futuro Bari, il job centre di nuova generazione promosso e gestito dal Comune di Bari, che offre alle imprese servizi gratuiti di ricerca e selezione del personale, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il progetto AgriCultura, finanziato con i fondi del Pon Legalità 2014-2020, volto a favorire percorsi di inclusione sociale e lavorativa di particolari categorie a rischio devianza dell’area metropolitana di Bari attraverso progetti nel settore agroalimentare e della filiera agricola su terreni abbandonati o confiscati alla mafia.

Il progetto del Consorzio Natura Viva, la start up agricola nata su beni confiscati e promossa dal Comune di Acquaviva delle Fonti, che ha coinvolto soggetti esposti al rischio di esclusione sociale e di affiliazione criminale, con una particolare attenzione ai migranti.