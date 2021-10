Minori, Ruggiero (M5S): “Rischi social al centro tavolo Giustizia”

“Il tema dei rischi connessi alla rete e all’influenza dei social network sul benessere psicofisico dei minori è già all’attenzione di un tavolo specifico istituito presso il Ministero della Giustizia, su impulso della sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina, alla luce anche degli episodi di cronaca dell’ultimo anno”. Lo rende noto la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero, componente della Commissione Infanzia e Adolescenza e facilitatrice regionale del M5S in Puglia.

“Ciò non preclude – continua - ulteriori iniziative in sede parlamentare e in Commissione per l’Infanzia e l’Adolescenza, che possano essere un valido contributo alla discussione del fenomeno e all’individuazione dei migliori interventi per proteggere i minori. Questo è ancora più necessario alla luce delle indagini condotte dalla Procura di Bari relative al suicidio di un bambino, avvenuto lo scorso gennaio nel capoluogo pugliese, in cui sarebbe coinvolto il gioco social legato al personaggio di Jonathan Galindo”.

“Da parte nostra c’è la massima disponibilità a lavorare per non lasciare indifesi i nostri piccoli di fronte alle insidie derivanti da un utilizzo distorto della tecnologia e, in particolar modo, dei social”, conclude la deputata bitontina.