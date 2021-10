Torna in presenza il consiglio comunale, giovedì 28

Torna a riunirsi in presenza il Consiglio comunale di Bitonto.

Il presidente Vito Antonio Labianca ha convocato la massima assise cittadina per giovedì 28 ottobre alle 9 in prima convocazione, per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno: report sintetico sulla verifica degli equilibri finanziari relativi al secondo trimestre 2021; richiesta di convocazione di consiglio comunale monotematico ad oggetto “discarica per rifiuti speciali non pericolosi Fer.Live” su richiesta di 13 consiglieri comunali.

Se consiglieri e assessori tornano in presenza, non viene ancora permesso l’accesso al pubblico. I lavori delle sedute consiliari possono essere seguiti in streaming, sul canale YouTube del Comune di Bitonto.