Ammodernamento 231, Natilla: “Si rischia di perdere 3,7 milioni della Regione”

La Regione Puglia (sezione Infrastrutture per la mobilità), con atto n. 79 del Registro delle Determinazioni del 14 settembre scorso, ha riprogrammato le economie a valere sulle risorse FAS 2000/2006 in favore della Città Metropolitana di Bari, per finanziare l’intervento infrastrutturale di ammodernamento della provinciale 231 (dal km. 8,270 al Km. 10,200) e risoluzione delle intersezioni con provinciale 89 e le strade comunali di Bitonto Appia e Ammiraglio Vacca. L’opera ammonta a 4 milioni 545mila euro, di cui 3 milioni 720mila risorse FAS di cui alla delibera CIPE 142/99 e 825mila euro a valere sul bilancio della Città Metropolitana e del Consorzio ASI di Bari.

Questa la premessa dell’interrogazione che Franco Natilla, consigliere comunale di Bitonto Riformista, ha indirizzato il 1° novembre al sindaco Michele Abbaticchio.

“Risulta allo scrivente – continua Natilla – che la Città Metropolitana, nei mesi scorsi, ha chiesto al Comune di Bitonto e al Consorzio ASI una nuova proposta di accordo di programma al fine di reperire i restanti 825mila euro, di cui si è resa disponibile a mettere a disposizione solo l’esigua somma di 25mila euro. La Regione Puglia aveva già fissato una data ultima per la definizione del crono programma e, considerato che i lavori di che trattasi sono assolutamente indispensabili alla nostra comunità, sia in termini di sicurezza che di una spinta effettiva verso il tanto agognato sviluppo industriale dell’intero comparto, chiedo di sapere se è stato sottoscritto il nuovo accordo di programma richiesto e, in caso negativo, propongo di attingere le predette mancanti risorse dal bilancio comunale, sì da scongiurare la definitiva perdita del finanziamento di 3 milioni 720mila euro che coprono la quasi totalità dell’intervento”.

“Auspico che il sindaco, questa volta, invece di opporre il solito assordante silenzio, aderisca alla proposta tanto attesa dai nostri concittadini e non solo e soltanto dal sottoscritto”, conclude il consigliere Natilla.