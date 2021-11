“La Città e i Giovani”, nuova Agorà Democratica venerdì a Bitonto

“La Città e i Giovani” è il tema dell’Agorà Democratica in programma venerdì alle 18.30 nella Sala degli Specchi del Comune di Bitonto. L’evento, ad ingresso gratuito, sarà incentrato sul bisogno di politiche giovanili che abbiano un’idea chiara ed un progetto a lungo termine per ogni realtà: città, regione e stato.

Parte del lavoro è già iniziata, la volontà di agire c’è ma ancora qualcosa manca. 36 milioni di euro sono stati investiti quest’anno, ulteriori fondi negli anni precedenti. Problemi e denunce però persistono. Cos’è cambiato? Come agire in meglio?

“Il nostro obiettivo – scrivono i Giovani Democratici di Bitonto – è pensare e ripensare gli spazi della città, per sostenere l’intervento delle istituzioni e diventare noi fondamentali interlocutori e attivi esecutori sul territorio. C’è desiderio di ritornare ad occupare gli spazi delle città: fisici, sociali, politici, istituzionali”.

“Nella nostra agorà – continuano i GD – cercheremo di analizzare il fenomeno intorno al significato e all’etica del vivere gli spazi pubblici da giovane; successivamente tracceremo il profilo di una buona realtà giovanile in ambito civico, culturale e sociale ed infine ci interrogheremo sulle prospettive che una città come Bitonto nasconde. Da giovani ci presentiamo alla città: a chi vorrà ascoltarci e aiutarci per un modello nuovo di futuro dei nostri spazi: potrà mai essere la nostra realtà un cantiere per un percorso valido e un paradigma esemplare di una vera città per giovani? Noi accettiamo la scommessa”.

Dopo i saluti istituzionali di Rosalba Camasta assessora alle politiche giovanili, Angela Scolamacchia assessora all’inclusione scolastica e Teresa Rifino vicesegretaria GD Terra di Bari, l’incontro proseguirà con un dialogo fra Nicolò Ventafridda, segretario GD Bitonto, e gli ospiti Paola Romano assessora alle politiche giovanili Bari, Sabino Lafasciano dirigente scolastico, Adriana Latti rappresentante di “Corato Open Space”, Fabio Gesmundo rappresentante di “Mat Terlizzi” e Ruggiero Cristallo rappresentante di “Accademia del Cinema Ragazzi” di Enziteto.