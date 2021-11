Bufera Commissione Controllo e Garanzia, prese di posizione e proposte

Sabato scorso si è tenuta una conferenza stampa della Commissione consiliare di Controllo e Garanzia per fare il punto sulla situazione degli impianti sportivi in città, dalla quale sono emerse alcune criticità nella gestione dei polisportivi Rossiello e Borsellino e dello stadio Città degli Ulivi.

Assente Domenico Pinto (Pd), all’incontro hanno partecipato il presidente della Commissione Franco Natilla (Bitonto Riformista), Carmela Rossiello (Forza Italia) e i consiglieri di maggioranza Massimo Lacetera (Riformisti Cattolici Popolari) e Giuseppe Fioriello (70032 Bitonto in Movimento). Grande clamore e polemiche ha suscitato la partecipazione di quest’ultimo, accusato di aver prestato il fianco alle contestazioni mosse dalla Commissione nei confronti dell’amministrazione Abbaticchio, e invitato pubblicamente dal suo capogruppo Giuseppe Santoruvo a prendere le distanze o a dimettersi.

Nella polemica politica interviene il gruppo Bitonto Riformista di Natilla con un comunicato stampa, per “stigmatizzare ogni strumentalizzazione intervenuta a seguito della conferenza stampa organizzata dalla Commissione di Controllo e Garanzia”.

“Il lavoro della Commissione è svolto – si legge nella nota a firma del gruppo consiliare di opposizione – in maniera scrupolosa, mai ostruzionistica e sempre a supporto dell’azione amministrativa. Non di meno, è utile ricordare che i verbali della Commissione, oltre ad essere fruibili da tutti i cittadini perché pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Bitonto, sono stati sottoscritti all’unanimità da tutti i suoi componenti, di cui tre sono espressione della maggioranza così come normativamente previsto”.

“Non si comprende, quindi, il clamore suscitato dalla conferenza stampa organizzata dalla stessa Commissione. Esprimiamo solidarietà ai componenti della Commissione di Controllo e Garanzia, auspicando che continuino la loro opera istituzionale”, conclude Bitonto Riformista.

A seguito di queste polemiche, da Francesco Daucelli, Antonio Dresdi e Maurizio Loragno giunge una proposta per rendere fruibili ai cittadini interessati i lavori delle Commissioni consiliari.

In premessa vengono richiamati due articoli del Regolamento delle Commissioni consiliari, approvato dal Consiglio comunale di Bitonto: l’articolo 11 (“le sedute delle Commissioni consiliari, in conformità ai principi di efficienza e trasparenza, si tengono, di norma, in orari coincidenti con quelli di apertura degli Uffici comunali, presso plessi comunali e sono pubbliche”, salvo alcuni casi ben specifici) e l’articolo 7 comma 4 (“l’avviso di convocazione è trasmesso dal presidente della Commissione ai fini della sua pubblicazione sull’albo pretorio on line, nella sezione Avvisi comunali”).

Quindi – sottolineano Daucelli, Dresdi e Loragno – “i cittadini devono essere informati sulla convocazione delle Commissioni consiliari (consultando l’albo pretorio on line) e hanno il diritto di partecipare alla riunione, in virtù della pubblicità della seduta (quando non diversamente specificato nell’avviso di convocazione e per casi ben specifici). Le sedute (pubbliche anch’esse) del Consiglio comunale vengono trasmesse sul canale YouTube di cui il Comune di Bitonto si è dotato”.

“Sarebbe il caso – questa la proposta – che le sedute delle Commissioni fossero anch’esse trasmesse sul canale YouTube del Comune, per consentire a quanti ne abbiano interesse di poter seguire i lavori delle Commissioni”.

Poiché questa soluzione comporterebbe un aggravio di costi per le casse comunali, viene avanzata anche una proposta alternativa, a costo zero per il Comune: “Dato che tutti i consiglieri comunali hanno un account social, con il proprio smartphone (magari a rotazione fra i componenti della Commissione), potrebbero effettuare una diretta social riprendendo i lavori della Commissione”.

Questo – concludono Daucelli, Dresdi e Loragno – “renderebbe i lavori delle Commissioni prontamente fruibili dal cittadino, lasciando invariato l’obbligo di redazione e successiva pubblicazione del verbale”.