Convocato il consiglio comunale per lunedì 29

Nuova convocazione della massima assise cittadina a firma del presidente del consiglio comunale Vito Antonio Labianca, per lunedì 29 novembre alle 9.30 in prima convocazione.

Saranno 16 i punti all’ordine del giorno: comunicazioni del sindaco; quattro variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021/2023; approvazione del bilancio consolidato e nota integrativa relativa all’esercizio 2020; determinazione del programma comunale per il diritto allo studio per l’annualità 2022; presa d’atto delle disposizioni testamentarie di Paolo Ciocia; accordo di programma per la definizione delle modalità di finanziamento dell’intervento tra Città metropolitana di Bari, Comune di Bitonto e Consorzio Asi riguardante l’ammodernamento della provinciale 231; prese d’atto di due referti del controllo di regolarità amministrativa; approvazione dei regolamenti sul decoro urbano e di polizia mortuaria; conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto; “L’Italia è una, democratica e antifascista”, ordine del giorno presentato da cinque consiglieri comunali).