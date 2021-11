Nasce la lista “I Riformisti - Fronte del Lavoro”

In vista delle elezioni amministrative di primavera, nasce una nuova lista aperta alle adesioni dei cittadini di Bitonto, Palombaio e Mariotto: “I Riformisti - Fronte del Lavoro”, con sede in via Carrara 13.

Di seguito il comunicato stampa di presentazione.

«La lista “I Riformisti - Fronte del Lavoro” nasce dalla avvertita necessità di rappresentare in maniera efficace le esigenze, gli interessi e i problemi del mondo del lavoro in tutte le variegate forme in cui esso si esprime, sicché possa concretamente incidere sulla produttività e sullo sviluppo della città di Bitonto e delle frazioni di Palombaio e Mariotto.

In vista delle prossime elezioni amministrative comunali si intende promuovere la definizione di una lista che si faccia carico di un preciso impegno politico. Appare indispensabile, al fine di una seria proposta politica, dare forma ad una rappresentanza istituzionale animata da un preciso impegno amministrativo, che disdegni formule ondivaghe, astratte ed elusive di una concreta assunzione di responsabilità.

È intendimento dei componenti di questa lista essere un concreto punto di riferimento sull’intero territorio comunale che miri ad incontrare persone con il carico dei loro problemi e a ricercare un dialogo che realmente sostanzi la vita amministrativa, atteso che la democrazia non può finire il giorno dopo che ci si è recati alle urne.

Non si accetterà mai che la democrazia appassisca, confinandola nelle mani di pochi, ancor più se quei pochi non hanno a cuore l’interesse della comunità, ma sono animati dal desiderio di perseguire il proprio interesse.

L’auspicio è che il panorama politico bitontino possa arricchirsi con la nostra fattuale presenza e con la nostra credibilità di cittadini a cui è a cuore il bene comune».