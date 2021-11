“Noi per la Comunità”, una nuova associazione politica a Bitonto

È nata a Bitonto l’associazione politica "Noi per la Comunità". Giovedì scorso il “battesimo” ufficiale. La sede sarà in via Berardi 34.

“Noi per la Comunità si pone l'obiettivo di essere protagonista del futuro. Il neonato gruppo – scrivono dall’associazione – mira ad essere presente non soltanto prima delle campagne elettorali, ma anche dopo. L’allontanamento costante dalla politica è dovuto proprio ad un modo di intendere la politica come opportunità, modo dal quale siamo lontani anni luce. Ringraziamo l’amico e consigliere regionale Saverio Tammacco, che giovedì ha onorato della sua presenza la folta platea e che è stato indicato come unico riferimento politico extra locale dell’associazione”.

“Con Saverio – dicono da Noi per la Comunità – siamo legati da una visione unitaria di intendere la politica: la vicinanza quotidiana ai problemi dei cittadini, il saper dare risposte – positive o negative che siano – ai problemi prospettati da parte di tutti, ci accomuna profondamente”.

Tra i soci fondatori dell’associazione politica il consigliere comunale Giuseppe Santoruvo e l’ex assessora Angela Saracino, entrambi avvocati.

È stato reso noto il direttivo dell’associazione .

Il segretario politico dell’associazione è Antonio Labianca, già consigliere d’amministrazione di Asv spa, consigliere comunale e assessore alle attività produttive dal 2008 al 2012.

Il ruolo di presidente è stato affidato a Giovanni Santoruvo, quello di vice presidente a Damiano Bergamasco. Nel consiglio direttivo Francesco Rossiello (che assume anche il ruolo di segretario amministrativo), Mimmo Murgolo, Roberto Stellacci, Pino Leone, Michelangelo Schiraldi e Gianna Manfredi, questi ultimi delegati per le frazioni di Palombaio e Mariotto.

“L'associazione – come ha ribadito Giuseppe Santoruvo – ha valori fortemente radicati nell'area politica di centro e si pone l'obiettivo di attuare tutte quelle azioni che hanno alla base solo ed esclusivamente il benessere della comunità, a prescindere dalle ideologie.

Noi per la Comunità è aperta a tutti coloro che intendono la politica come strumento a disposizione dei cittadini e servizio per la comunità”.