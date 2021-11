Consiglio comunale, approvato lo schema per l’ammodernamento della 231

Ieri è tornato a riunirsi il Consiglio comunale, questa volta in forma telematica. Poco prima delle 10, quattordici i consiglieri presenti all'appello del segretario generale Salvatore Bonasia per discutere i 16 punti all'ordine del giorno.

Il primo argomento riguarda le comunicazioni di servizio del sindaco Michele Abbaticchio sulle sedute consiliari passate; il secondo la ratifica alla variazione d'urgenza al bilancio di previsione, sulla quale relaziona l'assessore Domenico Nacci. Variazione che nasce dalle richieste provenienti dal personale del Comune per poter disporre delle somme necessarie allo svolgimento di alcuni servizi. Il punto viene approvato a maggioranza.

Stessa discussione sui punti 3, 4 e 5, sempre riguardanti variazioni d'urgenza al bilancio e sempre inerenti richieste del personale, e tutti approvati.

Il punto successivo, invece, riguarda la nota integrativa relativa all'esercizio 2020 del bilancio consolidato. Di nuovo Nacci presenta l'argomento da discutere e ringrazia il personale per il lavoro svolto per rendere omogenei i bilanci delle cinque società che compongono poi il bilancio totale. L'assessore si dichiara soddisfatto e parla di "miglioramenti" nel bilancio del Comune di Bitonto rispetto al 2020.

Franco Natilla (Bitonto Riformista) interviene per chiedere spiegazioni sulle osservazioni del collegio dei revisori per la mancata approvazione dei bilanci degli anni precedenti (2019-2020) riferiti alla società partecipata Asv, con l’invito al Comune a sanare la situazione. Il consigliere d'opposizione chiede quali iniziative l'amministrazione comunale ha intrapreso per adempiere a quest'obbligo. Al quesito risponde il segretario generale Bonasia, ripercorrendo l'iter amministrativo ed economico dell'Asv. Il punto viene approvato.

Sul punto numero 7, Programma comunale per il diritto allo studio 2022, interviene l’assessora al ramo Angela Scolamacchia. La spesa del programma – dichiara – supera 1 milione e 200mila euro per mettere in campo azioni e servizi riguardanti la mensa scolastica, il trasporto, sussidi scolastici e attrezzature didattiche per alunni disabili, e per l'acquisto di un altro scuolabus, oltre ai fondi per l'infanzia paritaria.

A seguire, si discute una presa d'atto inerente le disposizioni testamentarie del cittadino Paolo Ciocia, che ha voluto donare al Comune la proprietà dei solai della scuola di via Palombaio.

Si passa al nono punto, ossia l’approvazione dello schema per l’ammodernamento della provinciale 231 e risoluzione delle intersezioni con la provinciale 89 e le strade comunali Appia e Ammiraglio Vacca tramite accordo di programma per la definizione delle modalità di finanziamento dell’intervento tra Comune, Città Metropolitana di Bari e Consorzio ASI. A relazionare è il sindaco Michele Abbaticchio: “Il progetto prevede anche l’apertura di un nuovo casello autostradale dedicato, oltre al raddoppio della via che porta all’aeroporto”.

Interviene Franco Natilla ricordando che “l’avvio di questi stanziamenti risale all’amministrazione Schittulli, al 2010 circa” e chiedendo al sindaco se “il Consorzio ASI ha messo completamente a disposizione l’importo, oppure questa è una dichiarazione di intenti”. Il sindaco risponde che “sono fondi certi perché derivanti dal Cipe. È un momento storico irripetibile, speriamo facciano a breve gli appalti”.

Il provvedimento viene approvato con 18 voti favorevoli.

Il punto 10, ossia la presa d’atto del referti del controllo di regolarità amministrativa del primo quadrimestre, viene approvato con 15 voti favorevoli.

Il punto 11 viene invece ritirato. Viene rinviato anche il punto 12 sull’approvazione del Regolamento di decoro urbano a causa di un errore d’impostazione del documento.

Sul Regolamento della polizia mortuaria, al punto 13, relaziona l’assessora Marianna Legista e viene approvato con 18 voti a favore.

Carmela Rossiello (Fi) relaziona poi sulla proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto in occasione del centenario, leggendo la motivazione con la quale il punto è stato iscritto all’ordine del giorno. Anche Emanuele Avellis (Riformisti Cattolici Popolari) si associa alla proposta, chiedendo inoltre al presidente del Consiglio comunale di far osservare un minuto di silenzio alla fine dell’assemblea per commemorare i caduti di tutte le guerre. Interviene infine Domenico Pinto (Pd): “Si tratta di valori che uniscono le forze politiche, da destra a sinistra”.

Il provvedimento viene approvato all’unanimità.