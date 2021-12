Azione Civica, un progetto politico per il futuro di Bitonto, Palombaio e Mariotto

Proliferano le nuove formazioni politiche in città, in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera. L’ultima nata è Azione Civica.



“Con grande entusiasmo – scrivono dal coordinamento – comunichiamo la nascita di Azione Civica, un progetto civico nato dalla consapevolezza che la nostra città abbia grandi potenzialità rimaste inascoltate in ambito culturale, sociale ed economico”.



IL MANIFESTO POLITICO

“Azione Civica si propone di garantire la centralità della persona con un maggiore coinvolgimento ed effettiva partecipazione della stessa alla vita politica. Azione Civica vuole il rilancio demografico ed economico del territorio di Bitonto, Palombaio e Mariotto. Gli obiettivi di Azione Civica consistono nel garantire ad ogni cittadino e ad ogni forma di organizzazione, la giusta rappresentatività nel processo decisionale dell’amministrazione, la libertà di esprimere le proprie proposte e contribuire con tutta la città allo sviluppo sostenibile dell’intera area metropolitana di Bari. Vista la storia, la cultura e la sua centralità nello sviluppo agricolo, Bitonto vuole riaffermare la sua identità di città simbolo in ambito olivicolo e generare opportunità per i giovani, famiglie ed imprese”.

I PROTAGONISTI

“Azione Civica – spiega il coordinamento – è animata da soggetti giovani e meno giovani, ma con profili altamente professionali, riconosciuti pubblicamente dalla gente comune e politicamente per il loro attaccamento alla comunità di appartenenza”.

Saranno l’onorevole Francesco Cariello e l'avvocato Giovanni Brindicci a coordinare Azione Civica.

Al loro fianco ci saranno il professor Adriano Pasculli De Angelis, l’avvocato Pasquale Tampoia e l'Imprenditore e designer Antonio Ruggiero. La nuova piattaforma politica condurrà alla redazione di un programma condiviso da proporre alla Città.

“Crediamo fermamente che Azione Civica – si legge nel comunicato di presentazione – avrà un ruolo determinante nel dibattito che animerà le prossime consultazioni amministrative del 2022. Azione Civica ha le idee ben chiare per il futuro della Città di Bitonto: innanzitutto un ricambio politico che possa affrontare i veri problemi dei differenti settori produttivi presenti sul territorio”.

LE LINEE PROGRAMMATICHE

“L’agricoltura in primis! È vero che lo spazio di azione dell’amministrazione cittadina è davvero esiguo sul piano agroalimentare, comparto che sostiene in modo importante l’economia cittadina, ma è pur vero che il sindaco di una città come Bitonto può fare squadra con le categorie e portare le proprie istanze dove si decidono le strategie applicate all’agricoltura locale: la lotta al "cartello" commerciale che vige nel settore rappresenta il principale atto che i braccianti bitontini e pugliesi vogliono che sia attuato, per vedere riconoscere il loro impegno ed il loro duro lavoro, oltre che la qualità di un prodotto che è venduto su altre piazze a prezzi doppi se non tripli.

Azione Civica sarà accanto agli artigiani, ai commercianti e alle categorie produttive, le uniche a fornire un’economia che permette quella circolazione del denaro che è poi alla base di un’occupazione lavorativa.

Azione Civica vuole rendere, inoltre, la tassazione locale più equa migliorando i servizi di pulizia e igiene urbana ed arginando i disservizi.

Su queste basi, Azione Civica si confronterà con quanti vorranno condividere un progetto che sia trasversale, innovativo e che migliori la vivibilità della nostra Bitonto e delle sue frazioni, un progetto aperto a chiunque voglia fornire contributi ed idee per il futuro della città”.