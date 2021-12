Cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, Damascelli: “Simbolo nazionale”

“Finalmente anche Bitonto ha conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Un atto di rispetto storico, patriottico, in linea con tutti i Comuni d’Italia”. Lo afferma la consigliera Carmela Rossiello, proponente dell’atto approvato dal Consiglio comunale nella seduta di lunedì scorso.

Il Consiglio in questo modo ha aderito all’iniziativa del Gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia, sostenuta dall’Anci, celebrando quel soldato senza nome, simbolo di una generazione che s’immolò per l’Italia. Ricordare quel giovane significa ricordare un simbolo dell'unità nazionale. Sono trascorsi esattamente cent’anni da quando il feretro raggiunse Roma e quel viaggio rappresenta idealmente un momento di unificazione che ha legato tutta l'Italia in quel percorso.

La motivazione è la seguente: “Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile alle trincee più contese, prodigo il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo senz’altro premio sperare che la vittoria e la grandezza della Patria”.

“Soprattutto in questo momento – aggiunge l'ex consigliere regionale Domenico Damascelli – abbiamo bisogno di stringerci attorno ai nostri simboli nazionali. Credo, quindi, sia un contributo importante al futuro della nostra comunità nazionale e cittadina. Ringrazio Carmela Rossiello per aver stimolato il Consiglio comunale di Bitonto ad accogliere la proposta, che abbiamo fortemente caldeggiato in diversi Comuni, con l’auspicio che al Milite Ignoto siano dedicati anche altri luoghi della vita pubblica”.