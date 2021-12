Studenti in classe con le coperte al liceo scientifico Galilei

Sono tornati in presenza dopo quasi due anni di dad, ma stanno affrontando la presenza in aula con i plaid al seguito. A denunciare la situazione che stanno vivendo studenti, docenti e personale scolastico del liceo scientifico Galilei di Bitonto è l’ex consigliere regionale Domenico Damascelli: "Il riscaldamento non è mai stato attivato ed è paradossale che i nostri ragazzi siano in classe, con queste temperature rigide, costretti a restare con i giubbotti indosso e a portare coperte da casa".

“Tutto questo avviene in un momento in cui è anche più facile influenzarsi e scambiare un banale raffreddore per qualcosa di più grave come il Covid. Le normative anti contagio, inoltre, impongono di fare arieggiare gli ambienti che sono già abbastanza freddi di loro", aggiunge Carmela Rossiello, consigliera comunale di Bitonto.

“Eppure – prosegue Damascelli – la città di Bitonto dovrebbe essere ben rappresentata in Città Metropolitana, responsabile della gestione dei nostri istituti superiori. E non è normale che, da inizio anno, non sia stata fatta un’adeguata programmazione e verifica degli impianti termici. Siamo al solito pressappochismo che danneggia studenti e personale scolastico, oltre ad incidere negativamente sui percorsi di apprendimento didattico".

“Adesso non si perda più un minuto e si riattivi immediatamente il riscaldamento in tutti gli ambienti del liceo scientifico di Bitonto. Chi ha ruoli politici, amministrativi e di governo nella Città Metropolitana non faccia finta di essere esente da responsabilità”, concludono Damascelli e Rossiello.